Balle pelote : deuxième titre national pour Thieulain

Thieulain a donc décroché son deuxième titre de champion de Belgique après celui acquis en 2019 en venant à bout d’Isières lors de la finale.

Ce samedi, les hommes de Geert Vandervelden avaient déjà fait un grand pas vers le sacre en allant s’imposer 7-13 chez leur voisin alors que la rencontre a dû être interrompue en raison des trombes d’eau.

Ce dimanche, devant ses supporters, Thieulain a fait le plus dur dès la première période en menant 7-2. Il ne restait plus qu’un jeu à aller chercher. Les choses n’ont pas traîné et à 8-2, la fête pouvait commencer.