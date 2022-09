Triathlon : Pieter Heemeryck en forme avant l’Ironman d’Hawaï

Pieter Heemeryck a retrouvé ses meilleures jambes, au meilleur moment ! Alors que se profile l’Ironman d’Hawaï (le 8 octobre), pour lequel il s’est qualifié de justesse (le 20 août, en Suède), le Brabançon s’est classé à une encourageante huitième place de l’US Open, ce dimanche, à Dallas, où le thermomètre indiquait… 35°.

Sous les yeux du multiple champion olympique et mondial du 200 et du 400 m, Michael Johnson, passionné de triathlon et appelé aux commentaires, Pieter a bouclé l’épreuve au format un peu particulier (2 km de natation, 80 km à vélo, 18 km à pied), calqué sur le mi-distance, en 3h22.26, à 5’10 de l’Américain Collin Chartier, surprenant vainqueur en 3h17’16 devant le Danois Magnus Ditlev et un autre Américain, Sam Long. Mais Pieter Heemeryck a, surtout, signé le troisième chrono en course à pied !

Sorti de l’eau en 22e position (27.47), à 1’10 de l’Australien Aaron Royle, qui termine finalement juste devant lui, Pieter a assuré à vélo (18e chrono en 1h52.30) avant de se lancer dans une superbe remontée. Notre compatriote a ainsi devancé d’authentiques spécialistes comme le Danois Daniel Baekkegard (11e), l’Américain Rudy Von Berg (20e) ou le Canadien Lionel Sanders (21e) avec un total de 32 concurrents (sur 41 partants) à l’arrivée. De bon augure pour Hawaï, où Heemeryck effectuera ses grands débuts.