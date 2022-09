Witsel, Van Aert et Evenepoel, Federer: choisissez un sujet traité par notre rédaction sportive

Van Aert et Evenepoel seront plus forts ensemble: "On a retenu les leçons de l'an dernier, et ce sera notre plus gros avantage"

Wout Van Aert et Remco Evenepoel ont assuré jeudi en conférence de presse qu'ils allaient rouler ensemble dimanche pour aller décrocher "pour la Belgique" le maillot arc-en-ciel lors de la course sur route en ligne des Mondiaux en Australie, dix ans après le sacre de Philippe Gilbert à Valkenburg.