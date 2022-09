Coupe du monde de volley: la Belgique débute par une victoire 3-0 face à Porto Rico

La Belgique, 12e nation mondiale, a dominé Porto Rico (FIVB 18) 3 sets à 0 dans son premier match du groupe A. Le score des sets a été le suivant: 25-15, 27-25, 25-15. L'ailière Britt Herbots, qui joue à Busto Arsizio en Italie, a terminé meilleure marqueuse du côté belge avec 25 points, devant les attaquantes Marlies Janssens (14) et Silke Van Avermaet (10).

Après une bonne entame (5-2, 10-6) dans la manche initiale, les Tigers voyaient les Caribéennes revenir (15-14), mais après dix des onze points suivants permettaient aux Belges de conclure (25-15).

Le deuxième set vit Porto Rico faire la course en tête (0-3, 5-8, 10-13) jusquà 23-24. Les Belges concluaient néanmoins 27-25 sur la seconde balle de set (après une première à 25-24) 27-25.

Les joueuses de Gert Vande Broek durent aussi batailler au début du 3e set. Les Yellow Tigers ne réussirent jamais à prendre un avantage de plus de deux points jusqu'à 17-15. Mais elles se sont alors appliquées et ont terminé la rencontre en prenant les huit points suivants à leur compte (25-15).

Le Kenya (FIVB 30) le dimanche 25 à 13h00, l'Italie (FIVB 3) le mardi 27 à 18h00, les Pays-Bas (FIVB 10) le vendredi 30 septembre à 20h00 et le Cameroun (FIVB 25) le dimanche 2 octobre à 13h00) seront les autres rendez-vous des Yellow Tigers, qui jouera tous ses matches à Arnhem, dans cette phase de groupes.

Les quatre premiers de chacun des quatre groupes rejoignent la deuxième phase du 4 au 9 octobre dans un nouveau groupe de huit à Rotterdam et Lodz. La Belgique croiserait avec le groupe D (Brésil, Chine, Japon, Colombie, Argentine et République tchèque). Les quatre premiers de cette nouvelle poule vont en phase finale à élimination directe à Apeldoorn et Gliwice. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre.