Triathlon : Christophe De Keyser vice-champion d’Europe !

Sixième mondial et, désormais, deuxième européen ! Christophe De Keyser continue à aligner les excellentes performances en cette saison 2022 qui a également vu le Brabançon de 29 ans, affilié au TriGT cher à Jacques Naveau, s’imposer à Marbella (IM 70.3), le 22 mai, deux semaines après sa 8e place à Majorque.

Autant de résultats qui ont permis à Christophe de se hisser au 81e rang du classement PTO (Professionnal Triathletes Organisation), devant un certain… Bart Aernouts (83e). Et ce n’est pas terminé !

Avec sa performance du week-end, Christophe De Keyser gagnera, en effet, encore quelques places. Mais, au-delà des statistiques, revenons sur cet Euro mi-distance (1,9 km de natation, 82 km à vélo, 21 km à pied), disputé sous la pluie, à Bilbao.

Sorti de l’eau en deuxième position (21.54) d’un trio qu’il composait avec l’Italien Montanari (21.51) et l’Allemand Bogen (21.56), les trois seuls à descendre sous les 22 minutes, Chris est monté sur le vélo après une transition ultra-rapide. Mais, sur les 82 km à vélo, il concéda deux minutes pile à Bogen (2h05.19 pour 2h03.19), pointant alors en troisième position, l’Espagnol Lopez (2h04.58, le même chrono que Montanari, plus lent en T1) étant revenu de l’arrière.

Aucun doute : le podium devait se jouer entre ces quatre triathlètes, et ce, toujours dans des conditions météo délicates avec la pluie et le froid… Auteur d’un excellent chrono sur le semi-marathon, qu’il a bouclé en 1h08.35, l’Espagnol Lopez a décroché le titre européen en 3h41.34, devant Christophe De Keyser (3h46.11) et l’Allemand Bogen (3h.47.16). La quatrième place est revenue à un autre Espagnol, Molins, devant l’Italien Montanari.

À noter encore, dans le clan belge, l’excellente neuvième place (sur 33 engagés) de Thomas Vanhalst (3h50.32), soit dans le détail : 23.32 en natation, 2h05.23 à vélo, 1h15.02 à pied.