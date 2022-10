La Belgique gagne la Coupe des Nations et se qualifie pour les Jeux de Paris

La Belgique a remporté la finale de la Coupe des Nations de saut d'obstacles, ce dimanche, à Barcelone. Les cavaliers belges (Koen Vereecke sur Kasanova de la Pomme, Grégory Wathelet sur Iron Man, Gilles Thomas sur Calleyrama et Jérôme Guéry sur Quel Homme de Hus) ont ainsi décroché leur billet pour les Jeux de Paris, en 2024.

La Belgique s'est imposée en signant un parcours sans faute dans cette finale. Seul Grégory Wathelet a écopé de 4 points de pénalité mais le moins bon résultat n'était pas pris en compte.

La France, représentée par Simon Delestre (Jolly Jumper), Gregory Cotard (Bibici), Julien Epaillard (Caracole) et Kevin Staut (Viking), a pris la deuxième place avec 8 points de pénalité. La Suisse, avec Edouard Schmitz (Quno), Pius Schwizer (Vancouver), Martin Fuchs (Conner) et Steve Guerdat (Venard), a également totalisé 8 points et est montée sur la troisième marche du podium de ce prestigieux rendez-vous.

C'est la troisième victoire de la Belgique en Coupe des Nations, après 2015 et 2018. Olivier Philippaerts, Gregory Wathelet, Jos Lansink et Judy-Ann Melchior l'avaient emporté en 2015. Niels Bruynseels, Pieter Devos, Jos Verlooy et Nicola Philippaerts avaient permis à la Belgique de décrocher l'or trois ans plus tard.