Enduroman : Arnaud de Meester traverse la Manche !

Considérée comme “L’Everest de la natation”, la traversée de la Manche est un formidable défi humain. Physique et mental. Et ce défi figure parmi les trois étapes de l’Enduromman, le “triathlon de l’extrême” créé en 2000 par le Britannique Edgar Ette dont les chiffres sont vertigineux avec 140 km à pied entre Londres et Douvres, de 35 à 45 km à la nage entre Douvres et… la côte française, 290 km à vélo entre Calais et Paris. Un challenge qu’ils ne sont que 51 à avoir réussi.

Parti de Londres, samedi, à 23h20 (heure anglaise), Arnaud de Meester est arrivé à Douvres, ce dimanche, après 21h28 de course à pied pour les 140 km séparant la capitale britannique de la ville portuaire. L’ultra-triathlète bruxellois a ainsi achevé la première étape de son incroyable triptyque.

Trois ans après sa première tentative qui l’avait vu échouer à 3 km du but, repoussé vers le large par une marée infernale, Arnaud s’est relancé dans la traversée de la Manche. Après quelques heures de repos, il a quitté Shakespeare Beach en pleine nuit, à 2h46 (heure anglaise), et nage dans une eau à 19°, accompagné de son bateau, le “Gallivant”, piloté par Mike Oram. À son bord, l’organisateur, Edgar Ette, et son coach, Cyril Blanchard, Enduroman en 2016.

Si la mer semble calme, l’ultra-triathlète de 51 ans croise beaucoup de navires qui, parfois, provoquent des vagues inquiétantes. Mais la réussite de son périple est à ce prix…

Pour suivre l'évolution d'Arnaud de Meester > https://enduroman.com/live-tracking