"Ce monde est fou, on dépasse la débilité": les premières réactions politiques à l'attribution des Jeux asiatiques d’hiver à l’Arabie saoudite

"C'est donc bien l'Arabie saoudite qui a été désignée pour accueillir les Jeux asiatiques d'hiver de 2029. Haut lieu de la démocratie, et référence internationale des sports de glisse et des monts enneigés, c'est bien connu… Au cas où vous n'aviez pas perçu le désespoir de l'ironie, dites-vous que le Conseil olympique d'Asie (OCA) est plus cynique que nous : c'est que cette décision absurde a été prise à l'unanimité de l'auguste assemblée", note le rédacteur en chef de DH.be dans son humeur du jour intitulée "Ils n'ont vraiment rien compris".

Après la contestation mondiale de la Coupe du monde de Football au Quatar, cette annonce ressemble à une farce. Elle est pourtant bien officielle. "Ne perdons pas de temps: boycott, interdiction pour les entreprises européennes de participer au projet et opposition diplomatique", a réagi directement l'eurodéputée française Manon Aubry (La France Insoumise).

Au sein du monde politique belge, on n'a pas encore appelé à une action aussi catégorique. Mais certains ont partagé leur désarroi sur les réseaux sociaux après l'annonce de cette attribution.

"À croire qu'on n'a tiré aucune leçon du choix du Qatar pour la Coupe du monde 2022. Errare humanum est, perseverare diabolicum", a tweeté le ministre d'État André Flahaut. Comprenez "l'erreur est humaine, persévérer est diabolique".

De son côté, le président des Engagés (ex-cdH) Maxime Prévot se demande où on vit. "Ce monde est fou", écrit le président. "Les jeux asiatiques d'hiver 2029 (ski, patinage…) ont été attribués à l'Arabie Saoudite en plein désert. Ce sera dans une ville futuriste qui n'existe pas encore. Manifestement beaucoup n'ont encore rien capté aux défis climatiques ! On dépasse la débilité", tacle l'homme politique.

La cheffe de groupe de ce même parti au parlement bruxellois ne dit pas autre chose. "Le monde tourne décidément fou. Inimaginable et totalement irresponsable", note Céline Fremault.

Parmi les ministres fédéraux, l'écologiste Georges Gilkinet a déjà réagi. Il s'oppose avec ironie à ce projet. "Bientôt Wimbledon au Sahara, le Tour de France en Antarctique et la Coupe du monde au Qatar dans des stades réfrigérés ? J'adore le sport. Mais de saison et les pieds sur terre", indique le vice-Premier ministre et ministre de la Mobilité.