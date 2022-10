Coupe du monde de volley féminin: les Yellow Tigers entament la 2e phase de poules par une défaite

Dans la 2e phase de poules, qui se déroule jusqu'à dimanche à Rotterdam et à Lodz, les quatre équipes du groupe A issues du 1er tour (Belgique, Italie, Pays-Bas et Porto-Rico) se retrouvent dans un nouveau groupe de huit avec les quatre qualifiés du groupe D (Chine, Japon, Brésil et Argentine). Les résultats de la 1re phase de poules sont conservés.

Versées dans la poule E, les Yellow Tigers vont encore affronter l'Argentine (FIVB 18) mercredi (20h15), le Brésil (FIVB 3), vice-champion olympique, samedi (17h00) et la Chine (FIVB 5) dimanche (12h30). Toutes ces rencontres auront lieu à Rotterdam.

Les quatre premiers de cette nouvelle poule iront en phase finale à élimination directe, à Apeldoorn et Gliwice. Les quarts de finale se joueront le 11 octobre, les demi-finales les 12 et 13 octobre et les finales le 15 octobre.