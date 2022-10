Jeux asiatiques d'hiver: les premières images de la station de ski en plein désert

La nouvelle avait fait beaucoup de bruit cette semaine. En 2029, l'Arabie Saoudite accueillera les Jeux asiatiques d’hiver. L'événement aura lieu dans la région montagneuse de Trojena où il n'y neige... que deux fois par an ! Nos confrères de Marca ont annoncé que ce lieu sera destiné à devenir un pôle d’attraction pour l’immigration occidentale de haut niveau. De plus, les technologies les plus avancées seront présentes pour assurer le confort des Occidentaux ou des locaux.

Dans la foulée de cette annonce pour le moins controversée, les organisateurs ont publié une vidéo prologue de cette future ville qui sortira de terre. Dans ce trailer pour le moins futuriste, on voit des tours, de la neige (un phénomène météorologique qui ne se produit que deux fois par an dans la région), des points d'eau artificiels, des moyens de locomotions et une architecture à la pointe. De plus, plusieurs stations de ski seront ouvertes toute l'année. Dans ces montagnes actuellement vierges de toute construction, des tours verticales, des chalets et les infrastructures d'un domaine skiable seront également construits. Normalement, il devrait y avoir une trentaine de kilomètres de pistes et les stations pourront accueillir 700 000 visiteurs et des hôtels.

La région montagneuse de Trojena se situe en bordure de la mer rouge. Pour construire cette ville et la sortir de terre, 510 millions d'euros ont été débloqués. Les travaux devraient être terminés pour 2026.

Cette ville s'inscrit dans un projet encore plus grand: "Neom". Ce pharaonique projet urbanistique sera réparti en trois sites: "The Line", "Oxagon", et "Trojena". Ces lieux sont évidemment présentés comme ultramodernes et écologiques. Ce gigantesque projet s'étendra sur 26 500 kilomètres carrés. Pour vous donner une idée, cela représente presque... la Belgique (30 688 km2). En tout, 500 milliards d'euros devraient être déboursés pour l'ensemble du projet.