L’année de tous les records à l’Ironman d’Hawaï !

Un Norvégien peut en cacher un autre. Si ce n'est Blummenfelt, c'est Iden ! Après Kristian en mai, à St. George, Gustav s'est offert le titre de champion du monde Ironman ce samedi, à Hawaï, au terme d'une 44e édition complètement folle qui a vu plusieurs records tombés.

L’épreuve fut longtemps animée par un… Français, Sam Laidlow. Né à Oakley, en Grande-Bretagne, celui-ci est arrivé dans l’Hexagone à l’âge de 3 ans, quand ses parents s’y sont installés dans le sud et où il a commencé à pratiquer le triathlon à 17 ans. À peine six ans plus tard, Laidlow a failli créer une énorme sensation, tenant tête à Gustav Iden jusqu’au 36e km du marathon final.

Pour s'imposer, Iden a pulvérisé le record de l'Ironman en 7h40'24, sous les yeux de son détenteur depuis 2019, Jan Frodeno. Et ce, au prix d'un autre record, celui du marathon qu'il a bouclé en 2h36'15, pour 2h39'45 à Patrick Lange en 2016. Sam Laidlow a heureusement conservé la deuxième place, en 7h42'24, devant Kristian Blummenfelt, arrivé en 7h43'23. La particularité de ce podium 2022 ? Il est occupé par trois rookies à Hawaï !

Mais ce n'est pas tout ! Au passage, Sam Laidlow a également pulvérisé le record de l'épreuve à vélo, bouclant les 180 km en 4h04'36 (44 km/h !). La référence précédente (4h09'06) était la propriété de l'Australien Cameron Wurf, cycliste pro de chez Ineos.

Mais encore… Pour la première fois dans l'histoire de l'Ironman d'Hawaï, les dix premiers sont tous descendus sous la fameuse barrière des huit heures ! Vainqueur en 2017 et 2018, l'Allemand Patrick Lange a terminé 10e, en 7h58.20, au prix d'une incroyable remontée (de la 24e place) sur le marathon.

Et enfin… Place à la jeunesse ! À part Joe Skipper (5e/34), Sebastian Kienle (6e/38) et Patrick Lange (10e/36), sept membres du Top 10 de cette 44e édition ont moins de 30 ans : Iden (1er/26), Laidlow (2e/23), Blummenfelt (3e/28), Neumann (4e/27), Chevalier (7e/26), Ditlev (8e/24) et Mignon (9e/23).