Boxe: Delfine Persoon ira à Dubai pour affronter l’Allemande Ikram Kerwat

Spécialiste Athlétisme, Boxe, Natation et Olympisme

Six mois après avoir remporté, face à la Française Elhem Mekhaled, la ceinture WBC Silver des super-plumes, Delfine Persoon va retrouver les Emirats arabes unis le 13 novembre prochain. Non plus cette fois la ville d’Abu Dhabi, qui avait accueilli le gala suite à une première annulation liée au décès du président Khalifa, mais bien celle de Dubai, le lieu prévu initialement en mai dernier.

À la Coca-Cola Arena, notre compatriote (47 victoires, 3 défaites) défendra son titre face à l’Allemande d’origine tunisienne Ikram Kerwat (11 victoires, 3 défaites), venue des poids légers. Âgé de 38 ans, celle-ci avait remporté le titre WBC International en 2016, sa seule ceinture internationale à ce jour. Les organisateurs indiquent par ailleurs que le titre de championne d’Europe des super-plumes sera également en jeu lors de cette confrontation.

Pour Delfine Persoon, il s’agira de s’assurer, par une victoire, de la position de challenger n°1 de la championne WBA Hyun Mi Choi mais aussi de la gagnante du combat qui opposera ce samedi, à Londres, les Américaines Mikaela Mayer et Alycia Baumgardner pour les ceintures WBC, IBF, WBO et IBO.

Ce gala du 13 novembre a été mis sur pied pour permettre à Floyd Mayweather Jr de prendra part à un nouveau combat exhibition (son cinquième depuis qu’il a officiellement raccroché les gants), cette fois contre le "Youtubeur" Deji Olutanji.