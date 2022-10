Jack Mulowaki, prêt à remonter sur le ring: "Qui est le président des États-Unis ?"

Jack Mulowayi, le n°1 belge des poids lourds (11 victoires, 3 défaites, 1 nul), a concédé sa première défaite avant la limite, le 10 juin dernier aux Etats-Unis, face au champion olympique Bakhodir Jalolov (11-0). Un premier K.-O. qui n'a pas porté à conséquence sur le plan physique. "Je l'avais bien touché au 4e round et je tenais bon, jusqu'au 8e et dernier round. À ce moment-là, mon coach croate, me sachant mené aux points, m'a enjoint à aller chercher le coup dur. Je me suis lancé dans la bagarre mais j'ai baissé ma garde et Jalolov en a profité pour placer un crochet qui m'a envoyé au sol. J'aurais pu me relever mais l'arbitre, à qui j'ai crié de me compter, a mis la main sur ma poitrine : 'stay down'. Pour protéger ma santé ? Il y avait en tout cas beaucoup d'argent en jeu pour Jalolov qui tenait à son palmarès et à sa réputation de cogneur. Juste après, on m'a mis sur une chaise et le médecin m'a posé différentes questions. 'Quel est ton nom ? Où te trouves-tu ? Qui est le président des États-Unis ?' Tout allait bien, ce qu'a confirmé un scanner à l'hôpital. J'ai pu partir tout de suite. Jalolov n'a pas les coups les plus durs mais, je l'avoue, sa taille et son allonge m'ont surpris. Je n'avais pas la bonne stratégie."

Fort de cette expérience, Jack Mulowayi va reprendre le fil de sa carrière, ce vendredi à Gand, pour un combat de rentrée face au Bosnien Nemanja Kerezovic (1-3). "Il était initialement prévu que je dispute un titre Benelux mais cela n'a pas pu se faire. On m'a proposé différents noms intéressants, dont celui de Yohan Duhaupas, mais rien n'a pu aboutir pour cause de blessure, de finances ou de refus catégorique du camp adverse. Dommage mais moi, je veux boxer et les organisateurs de Gand m'ont trouvé quelqu'un il y a deux semaines. J'espère proposer quelques rounds de bon niveau au public flandrien."

Biagio Patera, le frère de Francesco, sera dans son coin au Topsporthal. Un choix qui n'a rien de définitif pour Big Jack, qui continue à entrenir "de grands projets" avec son manager pour la suite de sa carrière.