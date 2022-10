Une quarantaine de sportifs de haut niveau belges étaient réunis jeudi soir au complexe du Poséidon à Bruxelles afin de récolter des fonds pour Viva for Life, qui aide les enfants les plus défavorisés.

L’élite du sport belge a nagé et défilé pour Viva for Life

"Sortir de sa zone de confort" pour aider les enfants les plus défavorisés. Tel était l’objectif du marathon de natation organisé par Carole Bam, coach des Belgian Cheetahs (équipe féminine du relais 4x400 mètres) et « Give and take » de la fondation Ladbrokes, au profit de Viva for Life. Une quarantaine de sportifs de haut niveau belges (ou ayant déjà exercé leur discipline en Belgique) se sont donné rendez-vous jeudi soir dans la piscine du complexe sportif du Poséidon à Woluwe-Saint-Lambert. Dans une bonne ambiance, conviviale et musicale, des athlètes, cyclistes, footballeurs… ont relevé ensemble le défi de nager et de défiler pour la bonne cause.

©Axelle BST

"C’est très rare en Belgique d’avoir la possibilité de réunir autant de sportifs différents", explique Jean-François Lenvain, ultra-marathonien et animateur de la soirée. Responsable de la fondation Ladbrokes, il encadre des sportifs dans leur développement et les aide à préparer leur après-carrière. "On a créé le concept 'Give and take' (NdlR : donne et prend) qui permet à des sportifs de haut niveau de s’investir socialement et d’enrichir leur vie au-delà de leur sport. On a environ une vingtaine d’ambassadeurs et depuis l’an passé, on organise un événement annuel au profit de Viva for Life.'

Proche de Jean-François Lenvain, Nicolas Frutos a enfilé son maillot et son bonnet de bain. L’ancien joueur et entraîneur d’Anderlecht est aujourd’hui l’adjoint de Wayne Rooney à Washington (DC United). Il est rentré la veille des États-Unis mais a tenu à participer malgré le décalage horaire : "Jean-François Lenvain est ami que j’ai connu à l’époque d’Anderlecht. Ce n’est pas la première fois qu’il m’invite et c’est toujours un plaisir de pouvoir être présent. J’aimais bien nager quand j’étais petit. Mais ensuite j’ai choisi le football. J’ai fait environ dix allers-retours mais ça fait 24 ans que je n’ai plus nagé donc c’était fatigant (rires)."

©Axelle BST

Heureusement, il n’était pas seul pour réaliser l’objectif. Avec plusieurs défis amusants, en étant notamment accroché à un, trois ou dix partenaires, les nageurs d’un jour ont symboliquement effectué un total d’environ 1680 longueurs (de 25 mètres) en deux heures, soit l’équivalent de 42 kilomètres… un marathon de natation donc. Au bord du grand bassin, ils se sont également affrontés sur la machine à réflexe, celle qu’utilisent notamment les pilotes automobiles pour améliorer leur temps de réaction.

"Un enfant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté"

Une fois la nuit tombée, sans doute le moment le plus attendu, les champions ont défilé sur le tapis rouge autour du petit bassin. Ils étaient tous habillés par la marque de Carole Bam, qui est également styliste. Cynthia Bolingo est apparue la première, en compagnie du milieu de terrain d’Anderlecht Adrien Trebel (qui n’a pas nagé à cause de sa blessure à l’épaule). La sprinteuse est très investie : "Trop de familles vivent dans l’inconfort. Un enfant sur quatre est sous le seuil de pauvreté (NdlR : en Wallonie). C’est la raison pour laquelle nous, sportifs, avons accepté de sortir de notre zone de confort pour récolter des dons. Avec ces fonds, on souhaite que chaque humain puisse vivre dignement, peu importe à quelle classe sociale il appartient."

©Axelle BST

Une tombola était également organisée en ce sens. Un maillot d’Arnaud Bodart (gardien du Standard) et une raquette de Zizou Bergs ont entre autres été remportées. Les différents sponsors ont permis à Ladbrokes de réunir la somme, elle aussi symbolique, de 4219,5 euros lors de cette soirée. Si on ne sait pas encore quels seront les défis l’an prochain, une chose est sûre, les sportifs ont déjà hâte de se retrouver pour le prochain événement.