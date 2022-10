La Croatie, un adversaire très redoutable pour les Red Wolves: "Il faudra jouer sans complexe"

Évidemment, face au favori n°1 pour la première place du groupe de qualification, la mission s’annonce ardue. Et pour cause, le pedigree des Croates est bien plus fourni que celui des Red Wolves. Là où la Belgique vient juste de décrocher une qualification pour une phase finale mondiale, la Croatie est une habituée des gros tournois internationaux. Plus que d’enchaîner les participations, le palmarès croate renseigne tout de même un titre olympique en 2004, un an après une couronne mondiale. Seul manque encore à leur CV le titre européen.

Après avoir loupé le voyage vers les Jeux de Tokyo, la Croatie veut retrouver sa place sur la scène européenne et faire mieux qu’en 2020 où la Croatie avait buté face à l’Espagne en finale de l’Euro et surtout mieux que l’élimination avant les demi-finales de l’édition suivante.

Prétendante au podium pour 2024, la Croatie ne baclera pas son déplacement à Hasselt ce dimanche, consciente qu’elle peut faire une bonne affaire au classement en cas de victoire.

Les Red Wolves sont prévenus et n'ont qu'une envie : prouver qu'ils méritaient de revenir avec quelque chose des Pays-Bas jeudi. "Il faudra surtout essayer de se décomplexer, lance Yérime Sylla. Car si on affiche un complexe comme ce jeudi aux Pays-Bas, ça n'ira pas. Pour ça, il faut réussir à passer ce cap mental. Jeudi, c'est ce qui a fait défaut. Tout comme le groupe doit mieux réussir la première période. Jeudi, il y a eu trop de similitudes dans nos attaques, des à-peu-près."

Car la Croatie ne laissera pas les Red Wolves revenir au score comme les Néerlandais l’ont fait avant de finalement prendre les deux points.