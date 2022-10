Triathlon : Jonathan Wayaffe crée la sensation à Majorque !

Jonathan Wayaffe a décroché sa première victoire sur la scène internationale ce samedi, à Majorque, où il s’alignait sur mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied). Vice-champion de Belgique de la discipline (en septembre, à l’Eau d’Heure), Jonathan s’est imposé dans les trois derniers kilomètres, quand il a dépassé le Hongrois Kocar et le Britannique Bishop, bouclant l’épreuve en 3h53.37. L’Italien Pizzeghella a pris la deuxième place, en 3h54.07, et le Britannique Bishop est venu compléter le podium, en 3h54.23.

Sorti de l’eau en 9e position, Jonathan Wayaffe a relativement bien géré le vélo, parcourant les 90 km en 2h12.45, à 40,6 km/h de moyenne, et posant sa machine à la 6e place.

"J'avais encore plus de quatre minutes de retard sur les leaders, mais je savais que j'étais capable de revenir dans le coup. J'ai quand même souffert de crampes et j'ai dû gérer mon effort sur le plan physique. Mais, dans le dernier tour à pied, j'ai vu les deux leaders, ce qui m'a beaucoup motivé. Et je suis parvenu à revenir !" a expliqué le sociétaire du SP&O, à Malines, détenteur d'un Master en Physiothérapie sportive, qu'il pratique à mi-temps.

Auteur du meilleur chrono sur le semi-marathon, en 1h12.56, devant son dauphin Pizzeghella (1h13.09), "Jojo"a coiffé tout le monde pour créer la sensation. Dans le clan belge, Thomas Vanhalst a terminé 13e (4h02.42) et Edouard Verstraete 33e (4h21.42) alors que, côté féminin, la victoire est revenue à la Britannique Simmonds, en 4h20.57, devant l’Allemande Reischmann, en 4h25.24, et sa compatriote Langridge, en 4h26.11. Alexandra Tondeur s’est classée 5e (4h28.53) et Katrien Verstuyft 8e (4h32.07).

Bart Aernouts 8e à Cascais

Dans le même temps, à Cascais, pour son retour à la compétition, Bart Aernouts s’est classé 8e du demi-Ironman, remporté par le Néerlandais Koolhaas en 3h45.28. Sortie de l’eau en 27e position, à 3’49 de la tête, Bart est remonté à la 14e place après les 90 km à vélo couverts en 2h08.36. Puis, il s’est lancé à la poursuite de ses adversaires. L’Anversois a finalement couru le semi-marathon en 1h13.42 pour termine au 8e rang, en 3h50.43.

Après avoir posé le vélo en 16e position, à une vingtaine de secondes de Bart Aernouts, Victor Alexandre a, lui, souffert en course à pied, se classant finalement à une honorable 23e place, en 4h06.15.