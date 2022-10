Euro de Handball 2024: des Red Wolves héroïques s'inclinent face à la Croatie (27-30) dans le 2e match des qualifications

Après les frustrations des Pays-Bas où la Belgique avait été battue d'un but après un début de match loupé, les Red Wolves ont montré un tout autre visage contre la Croatie.

Favorite du groupe, la Croatie est l'une des nations prétendantes à la couronne européenne mais a éprouvé pas mal de difficultés face aux Red Wolves.

Pourtant plus grands, plus forts, plus physiques, plus puissants, les Croates se sont heurtés à la variation de jeu, à la mobilité et à la créativité des joueurs de Yérime Sylla.

Evidemment, face à un tel adversaire, les Belges ont couru toujours derrière le score mais avec une défense héroïque en deuxième période ont fait douter et paniquer les Croates qui pouvaient compter sur une vingtaine de supporters à Hasselt.

N'étant jamais largués au score (pas plus de trois buts d'écart), les Belges ont presté une grosse deuxième mi-temps et ont eu de gros temps forts. Malheureusement, ils ont mis beaucoup d'énergie pour égaliser en début de second acte et n'ont pu le faire qu'à la 5e opportunité, faisant preuve de maladresse ou de précipitation.

Même si c'est une défaite au bout, les Red Wolves tiennent un nouveau match référence et une bonne base pour préparer le Mondial qu'ils découvriront dans trois mois en Suède.