Marjorie Heuls a eu peur de ne pas revoir Nina Derwael : "Dix mois sans gym, c’est long. C’est même exceptionnel !"

Pas avant que sa protégée ne reprenne l'entraînement, mais après ! "Je lui avais posé la question : 'Pourquoi continues-tu ?' Elle m'a donné ses objectifs. Et j'ai été convaincue. J'ai donc mis sur pied une organisation, une planification, avec comme but les Jeux de Paris. Vous savez, dix mois sans gymnastique, c'est long. C'est même exceptionnel ! Seule l'Américaine Biles a pu se le permettre. Mais Nina et Simone n'ont pas la même corpulence… Ceci dit, cette pause était indispensable à l'équilibre de Nina. Elle ne pouvait pas continuer à sans cesse repousser certains projets pour son sport. C'est admirable de la voir là."

La Limbourgeoise avait effectué un premier pas, cet été, en étant consultante pour la VRT. "Nina n'était pas prête pour l'Euro, à Munich. Et j'ai préféré qu'elle ne s'aligne pas en Coupe du monde, à Paris, car la compétition avait lieu dans la salle des JO. Je ne voulais pas qu'elle en garde un mauvais souvenir en cas d'échec. Maintenant, je dirais qu'elle est à 80 % de son potentiel. Je serais satisfaite si elle réussit son exécution, quel que soit le résultat final."