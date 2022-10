Triathlon: triste fin de saison pour Marten Van Riel !

Marten Van Riel ne gardera pas un bon souvenir de sa saison 2022. Et pour cause… L’Anversois a dû y mettre fin, ce week-end, après quatre mois (déjà) sans compétition en raison d’une entorse de la cheville. Quatrième aux Jeux de Tokyo et vice-champion du monde, l’an dernier, Marten (29 ans) espérait poursuivre sur cette belle lancée. Mais une malheureuse chute, à pied, en vue de la ligne d’arrivée, le 11 juin, à Leeds, en a décidé autrement.

"Mon retour à la course à pied ne se déroule pas comme je l’espérais… J’ai toujours mal à la cheville et je dois me contenter de quelques minutes de course seulement. C’est très frustrant car il y a quatre mois que je suis tombé et je ne vois aucune amélioration. Chaque fois que j’ai l’impression de progresser de quelques pas, je suis obligé de reculer de presque autant. La lueur d’espoir que j’entretenais de pouvoir encore m’aligner en compétition cette année s’est éteinte. J’ai donc décidé de me concentrer dès à présent sur 2023."

Actuellement en Arizona, Marten Van Riel a continué à s'entraîner en natation et à vélo, mais pas à pied, donc. Après son titre de vice-champion du monde le 21 août 2021, à Edmonton, au sprint avec… le Norvégien Blummenfelt, champion olympique à Tokyo, Marten avait entamé sa saison 2022 avec deux 8e places en Super League (indoor) avant de se classer 12e des World Series à Yokohama et à Leeds (malgré sa chute !). Il s'était même encore aligné, le 25 juin, à Montréal, terminant à une inespérée 9e place.

Dans la foulée, il avait renoncé au relais mixte et avait commencé une revalidation, qu’il espérait plus courte. Malheureusement, celle-ci est beaucoup plus compliquée et la décision la plus sage était de guérir avant de penser à courir. Rendez-vous en 2023 et, surtout, 2024 avec les Jeux de Paris !