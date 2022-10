Après Hawaï, nouveau duel Iden-Blummenfelt à St. George

Trois semaines à peine après une incroyable édition de l’Ironman d’Hawaï, on prend les mêmes, ou presque, à St. George, théâtre du Mondial mi-distance (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied). Gustav Iden, Kristian Blummenfelt, mais aussi Magnus Ditlev sont encore les noms le plus souvent cités pour décrocher le titre, que défendra le premier.

Victorieux à Hawaï dans le temps-record de 7h40.24, avec un marathon couru en 2h36.15 (sur des chaussures controversées avec une semelle de 5 cm interdite en athlétisme, mais pas en triathlon…), Iden peut-il reconduire son titre décroché l’an dernier dans l’Utah ? Le Norvégien partira avec les faveurs du pronostic, tant il s’est montré impressionnant à chaque fois qu’il s’est présenté sur une ligne de départ. Iden a surtout l’avantage psychologique sur Blummenfelt, qu’il a battu à quatre reprises en cinq confrontations.

Né à Bergen et âgé de 26 ans, Gustav est issu d’une famille de sportifs avec un frère et une sœur aînés passionnés de cyclisme. Triathlète lui-même, son frère Mikal est aujourd’hui son entraîneur et celui de… Kristian Blummenfelt ! Il est vrai que les deux Norvégiens partagent tout et n’ont pas leur pareil pour mettre la science au service de leur passion.

Cette année, à Hawaï, Iden a été capable d’accélérer pour lâcher son rival et ami après le passage dans le célèbre Energy Lab, puis de rattraper et dépasser (avec une tape amicale sur l’épaule) le Français Sam Laidlow, non-qualifié pour St. George. Seule inconnue : Gustav Iden aura-t-il récupérer de cet effort ? Lui qui n’a jamais aligné deux épreuves de cette envergure de manière aussi rapprochée…

La réflexion vaut aussi pour Kristian Blummenfelt, vainqueur de l’édition 2021 du Mondial Ironman, disputée en mai dernier, à… St. George. Toujours n°1 mondial au ranking PTO (Professionnal Triathletes Organisation), le champion olympique en titre a connu quelques déceptions lors de ces confrontations avec son compatriote. À Kona bien sûr, mais aussi en juillet, à Edmonton (mi-distance), où Blummie a été victime de crampes.

Mais il a, surtout, une revanche à prendre ! L’an dernier, il a, en effet, été victime d’un problème mécanique à vélo qui l’a contraint à une 26e place indigne de son talent. Et puis, au contraire d’Iden, Blummenfelt a, lui, déjà prouvé qu’il était capable d’enchaîner deux épreuves. Fin 2021, il a remporté Daytona deux semaines après ses débuts fous sur Ironman, à Cozumel.

Si le Français Sam Laidlow ne sera pas au départ, l’Américain Sam Long le sera bien. Deuxième l’an dernier, celui-ci n’a pas participé à l’Ironman d’Hawaï, préférant se concentrer sur St. George. Son principal défi sera la natation, où il avait concédé du temps au duo norvégien, sortant même de l’eau parmi les derniers. Mais il avait rétabli en signant le troisième chrono à vélo et le deuxième temps à pied pour se classer deuxième, derrière Gustav Iden.

L’Américain devra sans doute tenir compte du nouveau venu sur les longues distances, le Danois Magnus Ditlev, excellent rouleur du haut de son 1,95 m. Récent deuxième à Dallas (où il a devancé Long), Ditlev s’est classé huitième de l’Ironman d’Hawaï, malgré une pénalité de cinq minutes à vélo.

S’il parvient à limiter l’écart après la natation, il devrait rapidement revenir à l’avant et jouer les premiers rôles. À 24 ans, Magnus Ditlev présente déjà assez d’expérience que pour viser le top 3 dans une épreuve ce ce calibre.

Autre triathlète à suivre, Rudy von Berg. Belge par son père, Rodolphe, Italien par sa mère, Angela, il évolue aujourd’hui sous la bannière américaine, étant né à Columbus, le 4 octobre 1993 ! La France l’a aussi adopté puisqu’il a passé toute son adolescence à Grasse et remporté à deux reprises l’Ironman de Nice (2018, devant Frederik Van Lierde, et 2022). Déçu par sa 20e place à l’Ironman d’Hawaï, Rudy est un excellent nageur et rouleur. Mais pourra-t-il tenir en course à pied ?