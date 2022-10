Christophe De Keyser au Mondial de demi-Ironman: "Prouver que j’ai ma place !"

Les Belges sont passionnés de triathlon ! La preuve ? Ils étaient plus de 160 à Hawaï pour l’Ironman et ils sont encore plus de 100 pour le Mondial de demi-Ironman (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied) à St. George (Utah). Parmi eux, deux pros : Christophe De Keyser et Sybren Baelde.

Vice-champion d'Europe début septembre, à Bilbao, Christophe De Keyser réussit sa meilleure saison sur la scène internationale et St. George peut être, pour lui, la cerise sur le gâteau. Chris est capable de sortir de l'eau avec les meilleurs. Le tout sera d'enchaîner face à une concurrence très relevée.

"Avec ma natation, je pense pouvoir être devant à vélo. Il faudra alors voir qui sera là et, surtout, qui donnera le rythme. Il n’est pas facile pour moi de définir un objectif en termes de place car je n’ai jamais couru contre la plupart de ces gars. Disons que j’espère un Top 15. Ce n’est pas ouf, mais je préfère me montrer raisonnable et montrer ce dont je suis capable. Surtout, prouver que j’ai ma place ! Trois semaines après Hawaï, il peut y avoir des surprises…"

Troisième début juillet, aux Sables d’Olonne, Sybren Baelde enchaîne les bons résultats cette année, mais il est évident qu’à 26 ans, le Flandrien n’en est qu’aux prémisses de sa carrière sur longues distances. St. George sera donc pour lui une opportunité d’engranger une formidable expérience.