Les cadres sportifs sont désormais formés en ligne

Une plateforme a été créée afin d’offrir une formation continue et plus autonome.

Après le travail, il faut aller chercher les enfants à l’école, les conduire au club de sport, les attendre, rentrer pour cuisiner, ranger… Un peu une hyperbole, certes, mais le temps consacré aux hobbies ou à la formation reste quand même restreint pour les adultes.

Parmi ces personnes qui souhaitent ou doivent continuer à se former, on retrouve les cadres sportifs. En Belgique, on en compte plus de 70 000 qui sont brevetés. À l’heure où la technologie bat son plein et où le télétravail est en plein essor, il a été décidé de mettre à disposition de ces cadres des outils à la fois plus modernes et plus flexibles qui leur permettront d’accéder à leurs formations pendant leur temps libre, via une plateforme en ligne. Et ce, dans plus de cent disciplines sportives. Plus besoin donc de demander à sa sœur d’aller chercher les enfants à la piscine et de les conduire chez papy ou mamy le jeudi à 18 h pour pouvoir assister au cours d’entraîneur puisque ces formations seront disponibles à tout moment, peu importe l’endroit dans lequel on se trouve.

"Le parcours de tout sportif est étroitement lié à la qualité de son ou ses entraîneurs. La formation des cadres sportifs est donc primordiale. La pandémie a, en outre, démontré qu'il était important de pouvoir compter sur une offre de formation à la fois plus flexible et plus moderne", explique la ministre des Sports, Valérie Glatigny, à la base de cette initiative, pour laquelle un budget de 330 000 euros, dont 80 000 pour rendre accessible le contenu à des personnes porteuses d'un handicap, a été prévu. Et "324 000 euros avaient également été débloqués pour soutenir quinze fédérations pilotes dans la digitalisation de leurs programmes spécifiques de cours. Une dizaine d'autres ont déjà emboîté le pas".

Ces cours généraux sont mis en œuvre par l'Adeps, avec le soutien du Centre d'aide à la performance sportive (CAPS). "La plateforme de formation développée avec l'aide du Centre d'aide à la performance sportive, que je remercie pour le résultat de cet important travail, répond pleinement à ces objectifs. La méthodologie propose, en effet, aux candidats et aux candidates de se former dès qu'ils ou elles disposent d'un peu de temps libre, tout en leur offrant des parcours de formation générale plus modernes en recourant davantage aux nouvelles technologies d'information et d'enseignement à distance", poursuit Valérie Glatigny.

Chaque année, le CAPS permet aux sportifs de se préparer à des compétitions importantes grâce à un encadrement scientifique optimal basé sur l’expertise d’universitaires issus de disciplines variées (psychologie, nutrition, biomécanique, etc.). Mais il est également actif dans la recherche scientifique, la vulgarisation des connaissances scientifiques et, justement, la formation des cadres sportifs.

C'est bien entendu la période de confinement et l'interdiction des cours en présentiel qui ont poussé à une accélération du processus de digitalisation. "Au moment du Covid, nous avons dû passer sur une formation en distanciel qui a rencontré un franc succès. Se former lorsqu'on a le temps correspond à l'attente du public d'aujourd'hui", explique Marc Francaux, professeur à l'UCL et président du CAPS. "Nous avons bénéficié du soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles ces deux dernières années pour refondre et digitaliser cette formation des cadres sportifs. Tout est remis en place, que ce soit au niveau éducateur (déjà en ligne) ou entraîneur (bientôt disponible)."

Fini donc le traditionnel examen de fin d'année où l'on ne peut pas regarder sur la copie du voisin pour grappiller quelques points. "Nous privilégions l'évaluation continue et en ligne. À la fin de chaque module, il y a un questionnaire à valider pour pouvoir passer au suivant."

Les avantages sont nombreux et chacun peut donc apprendre à son rythme et repasser plusieurs fois en revue les points qui seraient un peu flous…