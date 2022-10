Les Belges au Mondial de gym : “Deux bonnes notes sur chaque agrès”

Oublier les Jeux de Tokyo et penser à Paris ! Tel est le défi lancé aux sportifs qui, avec la crise sanitaire, ont vu le calendrier olympique bouleversé. S’ils ont dû patienter un an de plus pour se rendre au Japon, la perspective s’est d’autant resserrée pour 2024.

C’est pourquoi ce rendez-vous mondial revêt déjà une importance pour les gymnastes avec l’attribution de trois places par équipes en vue des Jeux de Paris. Un objectif trop haut placé pour la Belgique qui visera plutôt un top 8, qualificatif pour le Mondial 2023, à Anvers.

"Dans la configuration actuelle, nous avons deux bonnes notes sur chaque agrès. Il en manque une troisième…" constate Marjorie Heuls, coach de l'équipe féminine. "L'objectif sera de décrocher notre sélection pour Anvers, ce qui nous permettrait d'utiliser l'Euro 2023, à Antalya, aussi qualificatif pour le Mondial (top 13), d'une autre manière, en tentant l'un ou l'autre pari pour progresser !"

Sur le plan individuel, Marjorie Heuls attend de Lisa Vaelen qu'elle confirme son Euro munichois, où l'Anversoise s'est classée 5e au général et 4e au saut. "Lisa est bien, mais elle n'est pas la seule. J'espère deux finales au concours général. Ensuite, on verra…"

Contretemps...

En dernière minute, Yléa Tollet remplace Noémie Louon dans la sélection belge. La Liégeoise s’est, en effet, malheureusement blessée lors de l’entraînement sur podium. Yléa rejoint donc Nina Derwael, Maellyse Brassaert, Lisa Vaelen et Jutta Verkest alors que Fien Enghels arrive comme réserviste.

Le programme

Samedi 29 21h00 Qualif. par équipes F (Sub. 1 et 2)

Belgique Sub. 1 > 21h00

Dimanche 30 10h30 Qualif. par équipes F (Sub. 3 à 10)

Lundi 31 10h30 Qualif. par équipes H (Sub. 1 à 6)

Belgique Sub. 6 > 22h00

Mardi 01 19h30 Finale par équipes F (top 8)

Mercredi 02 18h40 Finale par équipes H (top 8)

Jeudi 03 19h45 Finale Conc. général F (top 24)

Vendredi 04 19h00 Finale Conc. général H (top 24)

Samedi 05 14h30 Finale par agrès H et F (top 8)

F > barres asymétriques, saut. H > anneaux, cheval d'arçons, sol.

Dimanche 06 14h30 Finale par agrès H et F (top 8)

F > poutre, sol. H > barre fixe, barres parallèles, saut.