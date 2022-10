Mondial de gym : les Belges doivent croiser les doigts

156,063 pts, tel est le total réalisé par l’équipe féminine belge de gymnastique lors des qualifications du Mondial ce samedi soir, à Liverpool. Si les Belges ont été logiquement devancées par les Américaines (167,263), il est impossible de dire ce que vaudra vraiment leur prestation avant dimanche soir et le passage de toutes les nations. Que retenir quand même de cette soirée ?

1. Nina Derwael : 14,700 pts aux barres asymétriques

Après un exercice délicate à la poutre, où elle était la première à entrer en lice et où elle a malheureusement perdu l'équilibre, ce qui lui a valu une note de 12,566 pts, Nina Derwael a signé une belle prestation aux barres asymétriques lui valant le meilleur score, jusqu'ici, avec 14,700 pts. Pour rappel, la Trudonnaire a été sacrée aux Jeux de Tokyo avec 15,366 en qualif et 15,200 en finale. Un stade qu'elle atteindra en figurant dans le Top 8 sur cet agrès.

2. Lisa Vaelen : 52,432 pts au concours général

Alignée sur les quatre agrès, Lisa Vaelen s’est révélée la Belge la plus efficace de cette soirée inaugurale avec une meilleure note de 13,966 pts au saut, le deuxième étant évalué à 13,033. Auparavant, l’Anversoise avait totalisé 12,700 pts à la poutre, 13,200 pts au sol et, ensuite, 12,566 pts aux barres asymétriques pour un total de 52,432 pts, synonyme de quatrième place provisoire au concours général. Il faut figurer dans le Top 24 pour accéder à la finale.

3. Nervosité et trois chutes malheureuses à la poutre…

Trois chutes à la poutre ! Le premier agrès de ce Mondial n’a guère souri aux Belges qui risquent malheureusement de le payer. Tout comme Nina Derwael, Maellyse Brassart et Jutta Verkest ont perdu l’équilibre sur cet élément délicat, ce qui leur a valu des notes respectives de 11,833 pts et 11,333 pts. Mais tant Maellyse que Jutta ne se sont pas laissées abattre, signant de bons scores, au saut pour la première (13,300) et aux barres pour la seconde (12,866). Leur total est de 50,699 pts pour Maellyse et 49,565 pts pour Jutta.