Triathlon : Kristian Blummenfelt tient sa revanche !

En devenant champion du monde de demi-Ironman ce samedi, à St. George, Kristian Blummenfelt s’est offert une superbe double revanche ! Troisième de l’Ironman d’Hawaï, le Norvégien avait, en effet, aussi à cœur d’effacer le mauvais souvenir qu’il gardait de l’an dernier quand, victime d’un problème mécanique à vélo, il s’était classé à une 26e place indigne de son talent. Cette fois, il le tient ce fameux titre qui lui avait déjà échappé en 2019, quand il avait terminé quatrième, avant de se consoler avec le sacre olympique.

Sorti de l’eau en 12e position, à une trentaine de secondes de l’Australien Aaron Royle (22.20), finalement neuvième, Blummie n’a pas attendu longtemps pour prendre la tête à vélo alors que ses principaux adversaires, son compatriote Gustav Iden et le Danois Magnus Ditlev, étaient en embuscade, aux 5e et 6e rangs. Seul le longiligne Danois parvint à revenir, devançant Blummenfelt de… neuf secondes au moment de poser sa machine.

Reprenant la tête dès le début de la course à pied, Blummie eut, ensuite, la surprise de voir l’Américain Ben Kanute le dépasser et accélérer dans une petite côte. Mais, fidèle à lui-même, Kristian Blummenfelt ne lâcha pas prise. Au contraire, il se colla dans la foulée de Kanute pour l’attaquer à 5 km de la fin et s’offrir une arrivée en solitaire, au cours de laquelle il tapa dans la main de tous les spectateurs qui la lui tendaient. Le Norvégien boucla finalement l’épreuve (1,9 km de natation, 90 km à vélo, 21 km à pied) en 3h37.12.

Moins heureux, Gustav Iden, vainqueur de l’Ironman d’Hawaï, avait abandonné au km 8 de la course à pied alors que Ben Kanute et Magnus Ditlev s’offraient les deuxième et troisième places. Dégoûté par une pénalité de cinq minutes pour dépassement illicite alors qu’il avait remonté… dix-neuf concurrents, l’Américain Sam Long terminait 19e, à plus d’un quart d’heure.

Dans le clan belge, Christophe De Keyser s’est classé à une honorable 23e place, en 3h53.42. Le Brabançon est sorti de l’eau en 8e position (22.47) avant de tout donner à vélo (2h10.47) et à pied (1h17.40), mais de reculer inexorablement au classement. Il n’empêche, Chris s’est bien battu et gardera un sacré souvenir de son expérience dans l’Utah. L’autre Belge, Sybren Baelde, est arrivé 31e, en 3h57.47…