Triathlon : Trois Belges dans le Top 20 en Coupe du Monde !

Trois Belges ont intégré le Top 20 de la manche de Coupe du monde disputée ce samedi, à Miyazaki (Japon). Côté masculin, Noah Servais et Erwin Vanderplancke ont pris les 13e et 18e places alors qu’Arnaud Mengal est arrivé 26e. Côté féminin, Claire Michel s’est classée 17e.

Sorti de l’eau en 11e position, Noah Servais était dans le groupe de tête à vélo, mais a perdu deux places à pied (26e chrono), terminant à 55 secondes du vainqueur, l’Italien Pozzatti. Celui-ci a bouclé la distance sprint (750 m natation, 20 km à vélo, 5 km à pied) en 53.11 pour 54.06 au Liégeois. Erwin Vanderplancke et Arnaud Mengal ont, eux, manqué le bon wagon à vélo après être sortis 24e et 47e des 750 m de natation. Mais, avec des chronos proches du Top 10 à pied, ils ont réussi à remonter au classement (18e, 54.23 et 26e, 54.46).

Côté féminin, Claire Michel était de retour après sa chute à vélo, il y a trois semaines, à Cagliari, et un voyage qui l’a vu manquer sa correspondance entre Tokyo et Miyazaki. Malgré ce contretemps stressant, la Bruxelloise s’est bien comportée.

Sortie en 33e position de l’eau, à une trentaine de secondes des meilleures, Claire n’a pu intégrer le peloton de tête. Sans beaucoup d’aide dans son groupe, elle a déposé son vélo à la 22e place, à 1.28 des leaders. Mais elle s’est rassurée en course à pied, couvrant les 5 km en 17.26 et terminant 17e, en 1h02.40, de cette Coupe du monde, à près de deux minutes de la Danoise Pedersen (1h00.43).

Dimanche prochain, Jelle Geens, Valérie Barthelemy et Jolien Vermeylen participeront à la finale des World Series.