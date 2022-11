Rallye du Condroz : Adrian Fernémont leader à l'issue de la première boucle

Notre compatriote devance de 2.7 le nouveau champion de Belgique Stéphane Lefèbvre et de 4.2 le Russe Nikolay Gryazin. Cédric Cherain surprenant 4ème sur sa Porsche.

La première boucle du Rallye du Condroz s'est achevée peu avant-midi et elle a été pour le moins disputée avec trois leaders différents et quatre pilotes se partageant les cinq premiers meilleurs temps.

Le Russe Nikolay Gryazin était le mieux réveillé et signait le premier scratch à l'heure du petit déjeuner. Il sera d'ailleurs le seul à signer deux meilleurs temps sur la matinée puisqu'après Héron le pilote Skoda issu du WRC2 terminait encore premier dans l'ES4 de Marchin.

Mais l'invité vedette de cette 48ème édition ne parvenait pas à conserver le leadership très longtemps puisque dès l'ES2 il était relayé en tête par l'étonnant Cédric Cherain profitant de la grosse cavalerie de sa Porsche (plus de 500 chevaux) dans des conditions plus ou moins sèches pour s'offrir le meilleur temps sur l' « autoroute » de Villers-le-Bouillet et prendre momentanément les commandes de l'épreuve. Une première depuis très longtemps pour une deux roues motrices en bord de Meuse.

Mais dès l'ES3 disputée entre Ombret et Strée, sur les spéciales encore grasses du Condroz, Adrian Fernémont imposait sa Skoda. Dans l'ES3 et au général.

Bien décidé à remporter pour la première fois cette épreuve lui tenant tellement à coeur, le pilote San Mazuin rentrait pour la deuxième fois à Huy avec une faible avance de 2.7 sur la Citroën C3 DG Sport de Stéphane Lefèbvre. Troisième, Nikolay Gryazin ne pointait pas loin, à 4.2. Et la deuxième boucle devrait être à son avantage sur un terrain que ses rivaux connaissent par coeur.

Après avoir créé la sensation, Cédric Cherain, s'élançant très loin sur une route polluée, rentrait au quatrième rang à 13.9

Isolé au cinquième rang à 24.3, Gino Bux ne parvenait clairement pas à suivre le rythme du quatuor de tête.

Xavier Bouche pointait au 6ème rang à une minute déjà pour son premier Condroz. Il précédait de moins de six secondes l'autre C3 du local Maxime Potty, tandis qu'un Jos Verstappen relativement prudent, 8ème, accusait un retard d'une vingtaine de secondes sur la Citroën du Marchois.

Les Skoda de Bastien Rouard et du débutant dans la catégorie Charles Munster complétaient le Top 10.