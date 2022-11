Jelle Geens bat Blummenfelt et Iden, mais termine 4e aux Bermudes !

Capitale des Bermudes, Hamilton était le théâtre, ce dimanche soir, de l’avant-dernière manche des World Series, circuit dont la finale se disputera dans deux semaines, à Abou Dhabi. La crème du triathlon s’y était donné rendez-vous avec la présence exceptionnelle des Norvégiens Kristian Blummenfelt, champion olympique en titre, et Gustav Iden, vainqueur de l’Ironman d’Hawaï. Pas encore rassasiés et revenus sur courte distance, ceux-ci tenaient à donner la réplique aux meilleurs mondiaux, parmi lesquels un Belge : Jelle Geens.

C’est le Français Vincent Luis, double champion du monde, qui a animé toute l’épreuve, disputée sur la distance olympique (1,5 km de natation, 40 km à vélo, 10 km à pied). Sorti en tête de l’eau, Luis (33 ans) a mené un groupe de sept à vélo avec, notamment, l’Allemand Schomburg, le Portugais Vilaca et le Hongrois Devay. Mais, à pied, il fut le seul à résister au retour de la meute, emmenée par les Espagnols Serrat et Sanchez ainsi que Geens.

Sorti de l’eau en 33e position, Jelle s’était retrouvé dans un peloton avec Blummenfelt et Iden, mais aussi le Britannique Alex Yee, revenu à 43 secondes de la tête au moment de poser la machine. Auteur d’une transition hyperrapide (à peine 20 secondes !), le Belge se lança à la poursuite des premiers avec Serrat. À deux, ils réussirent à reprendre le Suisse Westermann, le Hongrois Devay ainsi que les surprenants Japonais Furuya et Yoshikawa alors que Vincent Luis s’isolait en tête, devant le tandem Schomburg-Vilaca.

Mais, dans le dernier tour, Jelle Geens dut laisser filer Serrat et fut aussi rejoint par Sanchez alors que Yee et Blummenfelt sortaient du peloton. La fin de course fut épique. Amplement méritée, la victoire revint à Vincent Luis qui, en 1h49.37, conserva 9 et 18 secondes d’avance sur Antonio Serrat et Roberto Sanchez. Quant à Jelle, il rallia l’arrivée à la quatrième place, à 23 secondes, devant Yee (5e), Blummenfelt (6e) et Iden (9e). Une belle brochette !