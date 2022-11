Loena Hendrickx s’est offert l’or le jour de ses 23 ans !

Loena Hendrickx ne pouvait rêver plus beau cadeau d’anniversaire ! Ce samedi, le jour de ses 23 ans, l’Anversoise a, en effet, remporté le Grand Prix de France de patinage artistique, à Angers. Déjà en tête après le programme court, Loena a conservé sa première place lors du libre. Vice-championne du monde en mars, à Montpellier, elle a terminé avec une note de 216,34 pts, devant la Sud-Coréenne Kim (194,76) et la Japonaise Sumiyoshi (194,36).

"Quelle formidable sensation !" a souri Loena, à l’issue du verdict final. "J’étais nerveuse parce que c’était un nouveau programme libre et que nous avons décidé à la dernière minute de le présenter. Mentalement, ce ne fut pas facile non plus à l’approche de ce rendez-vous mais, après mon entraînement matinal, j’ai ressenti de la confiance. Je voulais juste bien patiner le jour de mon anniversaire. Et je suis contente d’avoir pu montrer mon meilleur niveau."

Loena Hendrickx disputait, en France, son premier Grand Prix de la saison. Et elle est la première Belge à s’imposer dans un tel événement. Son meilleur résultat en Grand Prix était, jusqu’ici, une troisième place au Grand Prix d’Italie en novembre 2021, à Turin. Elle avait alors totalisé 219,05 pts, le meilleur score de sa carrière. Pour rappel, aux Jeux d’hiver, Loena s’est classée 18e en 2018, à Pyeongchang et… 8e en 2022, à Pékin.

Après Angers, trois autres rendez-vous figurent encore au calendrier de notre meilleure patineuse : le John Wilson Trophy, le NHK Trophy et le Grand Prix de Finlande. Quant à la finale de ce prestigieux Grand Prix international, elle est prévue du 8 au 11 décembre, à Turin.