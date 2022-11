Matthias Casse retrouve la place de n°1 mondial !

Au petit jeu de la chaise musicale que se livrent, à distance, Tato Grigalashvili et Matthias Casse en tête de la hiérarchie mondiale des -81 kg, l’Anversois a repris le trône au Géorgien grâce à sa médaille d’argent ce samedi, à Bakou. Maigre consolation pour Matthias, battu en finale par une vieille connaissance, l’Azéri Saeid Mollaei, qui a ainsi offert à son pays d’adoption un magnifique trophée.

Au terme d’un combat très équilibré entre ces deux judokas qui s’étaient déjà rencontrés à cinq reprises par le passé, Mollaei a vaincu son grand rival en le retournant sur un mouvement au sol tenant plus de la lutte que du judo. Dur, dur pour Matthias qui, auparavant, avait écarté le Mongol Gereltuya et étranglé le Moldave Marian pour rallier les demi-finales. Là, opposé à l’Italien Gamba, l’Anversois l’avait emporté par ippon, se qualifiant pour sa cinquième finale de l’année ! Tombeur du Hongrois Ungvari, Saeid Mollaei (30 ans/n°7) l’attendait de pied ferme devant un public entièrement acquis à sa cause.

Né en Iran, Mollaei avait été sacré champion du monde en 2018, mais avait défrayé la chronique, un an plus tard, à Tokyo, lorsqu’il révéla avoir été forcé par les autorités iraniennes de perdre sa demi-finale mondiale contre… Matthias Casse pour ne pas avoir à rencontrer l’Israélien Muki en finale.

Il avait quitté l’Iran et obtenu la nationalité mongole, pays pour lequel il devint vice-champion olympique, l’an dernier, avant d’opter pour un passeport de l’Azerbaïdjan, nation où il a pour coach principal un certain Mark Van der Ham, qui n’est autre que l’ancien entraîneur de Casse ! Dans le genre "contexte particulier", on ne pouvait vraiment imaginer mieux, sauf l’issue dans le clan belge.

Engagé en -73 kg, Malik Umayev s’est, lui, offert une superbe médaille de bronze, la deuxième de sa jeune carrière en Grand Chelem après celle décrochée en avril, à Antalya, en… -81 kg. Malgré deux magnifiques attaques, l’une après une dizaine de secondes et l’autre à mi-combat, le Liégeois de 22 ans a dû patienter jusqu’à la prolongation pour venir à bout de l’Ouzbek Yuldoshev (27 ans/n°9).

Auparavant, Malik s’était débarrassé du Gambien Njie et de l’Azéri Orujov avant de succomber face à un autre Azéri, plus jeune, Heydarov, champion d’Europe. Renvoyé en repêchages, Malik Umayev battait le Turc Demirel pour avoir le droit de disputer le combat pour le bronze.

Deux semaines après Abou Dhabi, Gabriella Willems a, elle, décroché une nouvelle médaille d’argent en Grand Chelem. Arrivée en finale des -70 kg face à la Néerlandaise Van Dijke (27 ans/n°2), la Liégeoise s’est inclinée sur un mouvement imparable.

Auparavant, Gaby avait entamé son parcours par une victoire face à l’Allemande Mehlau. Puis, opposée à la Turque Ogel, elle dut s’y reprendre à deux fois, au sol, pour en venir à bout. En quarts de finale, elle rencontrait la Croate Cvjetko, vice-championne du monde, qu’elle balaya peu après la mi-combat pour retrouver, en demis, la Grecque Teltsidou. L’heure de la revanche avait sonné et Gaby ne laissa pas passer l’opportunité.