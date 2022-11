Sur son Crosscall, Aurelien Ducroz sera un adversaire redoutable pour Jonas Gerckens

Avec un plateau aussi relevé que celui de la Class40, le Liégeois Jonas Gerckens aura fort à faire pour déjouer les plans de bataille de ses principaux concurrents. Et parmi ceux-ci, le Français Aurélien Ducroz sur son Crosscall, rencontré à Marseille, il y a quelques semaines. double champion du monde de ski freeride mais aussi, tout récent champion du monde Class40.

Le Grenoblois a découvert la passion de la voile en 2008 au contact du skipper Adrien Hardy, vainqueur de la Transat Jacques Vabre en double en 2019, et depuis le virus s’est bien implanté dans ses tripes au point d’acheter un bateau en 2010 et de tenter l’aventure des traversées en solitaire. "J’ai encore poursuivi ma carrière de skieur jusqu’en 2015 avant de définitivement mettre l’accent sur la voile. Créer un nouveau bateau m’a laissé la liberté de faire mes propres choix et d’être au coeur de la conception. L’objectif de cette Route du Rhum est de franchir un grand pas vers mes rêves de Vendée Globe."

"On peut modéliser un bateau à l'infini mais on ne peut pas modéliser la mer..."

Le skipper français a fait appel au cabinet d’architectes Lombard dont le Lift V1 a remporté le Rhum en 2018. "Ce nouveau bateau a été conçu pour flirter avec les limites de la jauge 2020 en Class40. Beau esthétiquement, ce lift V2 recèle toutes les qualités pour gagner en performance. La puissance de la carène, très originale, sa traînée hydrodynamique et son attitude sur l’eau furent les trois axes de développement et d’optimisation du Crosscall. Au départ, nous étions sur des concepts de 35 carènes différents pour, in fine, arriver au bateau actuel. Ce n’était pas un exercice facile mais il était passionnant. On peut établir toutes les projections possibles, modéliser le bateau à la perfection mais on ne peut pas modéliser la mer. » On a beaucoup travaillé sur l’aérodynamisme du bateau ainsi que son ergonomie tout en utilisant au maximum la technologie Crosscall (NdlR ; la société française est le spécialiste mondial des smartphones et tablettes à haute résistance) pour optimiser les performances. On a même poussé la technologie pour que l’ordinateur puisse analyser les paramètres de navigation et donner par exemple le meilleur angle de gîte. Et même lui donner des consignes pour que le bateau, quelles que soient les circonstances, reste à une vitesse donnée, celle que l'on aura choisi au préalable en tenant compte des conditions du moment... Que le bateau se débrouille comme il veut du moment qu’il exécute les ordres sollicités..."

Pour le Français, cette Route du Rhum sera une première expérience en solitaire. "Même si mon parcours est exceptionnel jusqu’à ce jour, Il y a évidemment de l’appréhension mais aussi beaucoup d’excitation." Et la concurrence avec notre skipper Jonas Gerckens… "Je serai évidemment très très en concurrence avec Jonas. Il a un nouveau bateau, un super Class40, un peu sur le même moule que le Crosscall même si ce n’est pas le même plan en termes de conception. On a chacun toutes les armes en main pour jouer un top 10 mais les prétendants au trône sont nombreux sur la ligne de départ. L’idée, c’est naturellement d’être aux avant-postes et de suivre la meute des meilleurs bateaux jusqu’en Guadeloupe..."