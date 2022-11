Abandon de Jonas Gerckens sur la Route du Rhum: "Ma sécurité n'était plus garantie"

Quatrième de la Transat Jacques Vabre l'an dernier, Jonas Gerckens s'engageait mercredi sur sa seconde Route du Rhum (14e en 2018) avec de réels espoirs de top 10, voire plus sur son Volvo 164 en catégorie Class40. Sur la récente Transat en double, chacun s'accordait à dire que son nouveau bateau était bien né et que l'on pouvait légitimement espérer de grandes choses du skipper belge malgré une forte concurrence au sein d'une flotte de 55 concurrents dans sa catégorie.

L'édition catastrophique de 2002 avait joué un rôle de fossoyeur d'une génération exceptionnelle de bateaux mais elle avait construit le mythe d'une course-aventure, d'une compétition dans un environnement hostile qui a ses lois et qui a toujours le dernier mot. Loïck Peyron déclarait à l'époque: "Dans un monde où tout est régi par la norme et le principe de précaution qui nous bousillent, il existe encore un monde de la prise de risque et de la liberté. Et c'est tant mieux. Cet univers, c'est l'océan." Jonas Gerckens n'a pas pris le risque de trop et c'est tant mieux quand il a pris sa décision vendredi en cours de soirée se remémorant sans doute ses mots de 2018 lorsqu'il déclarait: "La mer, c'est la patronne, c'est elle qui décide." En connaissance de cause, le Liégeois a donc certainement pris la plus sage des décisions.

Preuve de sa compétitivité, Jonas Gerckens s'était même hissé tout en haut du classement après quelques heures de course.

Quelques heures après son départ, Jonas a commencé à souffrir de symptômes de type grippaux (principalement toux incessantes, extinction de voix et fatigue intense). La situation a continué à se dégrader au fil des heures même s'il occupa furtivement quelques heures la première place du classement, preuve s'il en est de sa compétitivité. Le manque de sommeil des premiers jours n’a pas arrangé la situation.

Jonas Gerckens, qui visait le top 10 avec son nouveau bateau, avait pourtant fait un bon départ de course (dans le lot des 20 premiers), mais ensuite la loi des séries a eu raison de la suite de la course. Vendredi midi, la voile J1 (génois) s’est déchirée l'obligeant à l’enrouler afin de sécuriser le bateau. Il a dû s’y reprendre à plusieurs reprises tellement l’opération était difficile notamment, la cause de son état de santé dégradé. "J’étais épuisé après cette manœuvre qui n’est pourtant pas exceptionnelle. Je n’ai plus de ressources, je suis à bout," avait-il confié à sa manager Delphine Simon avant de partir se reposer pour reprendre des forces.

Sans la voile J1 la traversée de l’Atlantique restait possible mais avec moins de chance d’être performant. Après s’être un peu reposé (30 minutes) en fin de journée , le Liégeois a pu prendre son premier repas chaud depuis le début de la course. Épuisé, il s’est replongé dans un micro-sommeil qui a été interrompu brutalement par le dysfonctionnement de son pilote automatique. Après avoir analysé la situation, il a constaté que la seule manière de réparer son pilote automatique était de monter au mât ce dont il se sentait totalement incapable vu son état de santé.

L’état de santé, la voile J1 déchirée et le pilote automatique défaillant sont donc ces éléments de la loi des séries qui ont convaincu Jonas Gerckens de prendre la lourde décision d’abandonner la course ce vendredi 11 novembre. "J’aurais pu passer au-delà de mon état de santé, mais je ne me sentais plus sécurisé avec une voile J1 approximativement sécurisée et qui aurait pu se dérouler lors de la traversée du prochain gros front. Dans ce cas, la situation aurait pu être bien plus grave pour mon bateau et pour moi-même. Sans compter le dysfonctionnement de mon pilote automatique qui ne me permettait plus d’assurer ma sécurité minimum."

Jonas Gerckens a pris dès vendredi soir la direction du port de Lorient qu'il devrait rejoindre dimanche en journée. Tous les espoirs belges reposent désormais sur Gilles Buekenhout qui occupent toujours solidement la deuxième place en Rhum Multi après trois jours de course.