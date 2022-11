Claire Michel (5e en Coupe du monde) : "J’en suis sortie en bonne santé !"

La vie est tout sauf un long fleuve tranquille. Une carrière aussi… Il y a à peine une semaine, Marten Van Riel rentrait des États-Unis vers son camp de base, en Espagne, les larmes aux yeux, étant incapable de s’entraîner normalement en raison d’une cheville toujours très douloureuse (entorse) depuis le mois de juin, à Leeds. Et il n’y a rien de pire pour un triathlète que d’être ainsi contraint au repos.

Cette situation, Claire Michel l’a connue pendant de longs mois après une chute à vélo, fin 2019, qui lui occasionna une fracture du genou. Après l’opération, l’immobilisation, la revalidation, le réapprentissage de la marche, puis de la course, la Bruxelloise fut rétablie juste à temps pour les Jeux de Tokyo, où une autre blessure, au mollet, l’a empêchée de prester à son véritable niveau. 34e et dernière de l’épreuve olympique, Claire a pleuré toutes les larmes de son corps.

Mais, à force de courage et de volonté, face aux hauts et aux bas, elle est revenue. Et, ce week-end, elle a terminé cinquième de la manche de Coupe du monde à Vila del Mar. Son meilleur résultat de la saison.

"Ce fut une course particulièrement rapide d’un bout à l’autre et j’en suis sortie en bonne santé !" lance-t-elle.

Pas de chute (comme à Cagliari), pas de blessure… Enfin !

La triathlète peut envisager l’avenir avec plus de sérénité après une période très mouvementée pendant laquelle, à 34 ans, Claire s’est posé beaucoup de questions.

Et l’avenir immédiat, ce sera la finale des World Series à la fin de ce mois, à Abou Dhabi, où la Belgique déléguera cinq représentants : Jelle Geens et Noah Servais, côté masculin ; Valérie Barthelemy, Jolien Vermeylen et, donc, Claire Michel, côté féminin.

À Vila del Mar, sur la distance Sprint (750 m de natation, 20 km à vélo, 5 km à pied), elle est sortie de l’eau en plein milieu du peloton.

"L’eau était très froide, aux alentours de 13 ou 14 degrés, ce qui a rendu cette partie compliquée. Mais j’ai enchaîné avec un bon premier tour à vélo qui m’a permis de rentrer sur le groupe de tête (NdlR : dans lequel la Française Léa Coninx et la Suissesse Emy Legault ont chuté). Et, en course à pied, je n’ai trouvé mon rythme que dans la deuxième boucle. Mais je suis satisfaite de cette cinquième place. Je vois la lumière au bout du tunnel !"

D’autant qu’avec ce résultat, Claire Michel a pris quelques points précieux au ranking olympique lui permettant de se replacer au 67e rang. Un début… Paris 2024 est toujours dans le viseur !