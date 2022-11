Rugby: Chris Cracknell est le nouveau sélectionneur des Diables noirs

La Fédération belge a annoncé la nouvelle jeudi dans un communiqué. Chris Cracknell succède à Frédéric Cocqu, qui cumulait depuis 2020 les fonctions de 'head coach' de la sélection et de Directeur technique national, poste qu'il conserve.

Cracknell, 38 ans, est un ancien joueur de rugby à XV, où il a évolué en Premiership, et à VII, où il a été international. Il était notamment entraîneur assistant lors du sacre de l'équipe masculine de rugby à VII des Fidji aux Jeux Olympiques 2016 à Rio de Janeiro et a dirigé l'équipe féminine.

"Je suis très honoré de pouvoir apporter mon expérience aux joueurs de l'équipe nationale", a commenté Cracknell. En 2023, les Diables Noirs retrouveront le Rugby Europe Championhip (REC), le deuxième niveau européen après le Six Nations. Le nouveau sélectionneur dit vouloir "créer un groupe dynamique pour relever le défi" du REC 2023. "J'ai hâte de mieux connaître les joueurs et les entraîneurs, de m'engager avec eux pour établir un nouveau standard pour le rugby belge. Nous voulons aussi créer un plan clair de croissance avec les talents qui arrivent comme on l'a vu dans la récente compétition des U20 (quatrièmes du récent Euro, ndlr)."

"Le retour en Rugby Europe Championship nous imposait un nouvel élan", a jouté Michiel Leysen, président de Belgium Rugby. "Il nous fallait trouver à la fois quelqu'un de compétent, qui apporte un vent nouveau, de nouvelles méthodes mais également une personnalité qui corresponde à notre culture. Le professionnalisme de Chris et son expérience nous feront grandir, j'en suis certain."

La Belgique disputera son premier match du REC 2023 le 4 février contre le Portugal.