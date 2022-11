Pas de médaille pour les frères Achab au Mondial de taekwondo !

Après le formidable titre de Sarah Chaari mardi soir, c’était au tour des frères Achab de combattre au Mondial de taekwondo. Hélas, ils n’ont pas connu le même succès que la jeune Carolo… Jeudi, Badr (21 ans/n°7) a été éliminé au deuxième tour de sa catégorie, les -74 kg. Après avoir aisément écarté le modeste représentant de… Sao Tomé et Principe (une île à l’ouest de l’Afrique !) Robert Zink en deux rounds (102, 12-0), le cadet des Achab s’est incliné sur le score extrêmement serré de 2-2, 0-0, 2-7 face au Géorgien Kintsurashvili.

En lice, ce vendredi, dans la catégorie où il fut champion du monde (2015) et triple champion d’Europe (2014, 2016, 2019), les -63 kg, Jaouad (30 ans/n°12) a balayé ses deux premiers adversaires, le Tunisien Barhoumi et le Kazakh Nuradinov, en deux sets. Le premier par 9-0, 8-1 et le second par 11-2, 10-8. Opposé ensuite au Croate Brecic, l’aîné a livré un combat acharné, souvent au corps-à-corps, face à l’actuel n°5 mondial. Après s’être détaché à 4-0 dans le premier round, Jaouad a perdu celui-ci par 4-6.

Dos au mur, notre compatriote s’est battu comme un beau diable dans le deuxième round, mais il a succombé sous les coups, dont un à la tête valant trois points, de son rival. Mené 1-7, Jaouad a encore tout tenté pour rétablir la situation, mais il fut contré à trois reprises. Score final : 1-13. Et élimination précoce pour le leader du taekwondo en Belgique, dont Sarah Chaari est désormais l’étoile montante. Rendez-vous début décembre, à Riyad, en Arabie Saoudite, pour la finale du Grand Prix, importante en vue de Paris 2024.