Le skipper belge Gille Buekenhout toujours en tête de la Route du Rhum dans sa catégorie !

Alors que se poursuit la valse des arrivées des Maxi Ultim et la bataille fait rage entre Thomas Ruyant et Chralie Dalin chez les premiers Imoca pour un finish attendu lundi après-midi, il est un skipper qui réalise pratiquement un parcours sans faute depuis le départ de Saint-Malo en catégorie Rhum-Multi occupant, quasiment depuis les premiers bords le long des côtes françaises, le haut du classement, c’est le Belge Gilles Buekenhout. Sur son trimaran Jess, l’architecte de 60 ans, possède au pointage de samedi soir un petit matelas de 110 milles d’avance sur son plus proche poursuivant Roland Jourdain sur We Explore. À 1400 milles de l’arrivée à Pointe-à-Pitre en Gaudeloupe, notre compatriote n’a pas, à l’instar de nombre d’autres skippers, vécu un long fleuve tranquille mais il devance toujours des ténors des transats que sont les Français Jourdain, Escoffier ou Guillemot.

"Je commence à être dans du portant. J’avance bien vers l’orthodromie.”

Depuis quelques heures, la flotte des Rhum Multi s’est clairement scindée en deux groupes. À l’ouest, la troupe, toujours menée par notre flamboyant compatriote, imperturbable et impressionnant de sérénité à bord de son Multi40, compte donc six bateaux dont les cinq catamarans toujours en course. Le scénario qui se profilait devant les étraves n’a rien de simple. Gilles Buekenhout pouvait en témoigner à la vacation de vendredi : « La météo n’est pas facile. Je n’ai pas encore vu d’ouverture pour partir vers les alizés. Il y a quelques heures, je filais à 22 nœuds. Là, je ne suis plus qu’à 10 nœuds pour 17 nœuds de vent, mais il y a tout de même pas mal de bouffes de vent, donc il faut faire vachement gaffe!” Gilles Buekenhout gardait en tête son objectif de faire une belle trajectoire malgré les aléas techniques puisqu’il avoua avoir cassé son bout-dehors juste après le départ, puis a tenté de se frayer un chemin, le plus court possible à travers les fronts et d’attaquer pour tenter de creuser l’écart avec ses poursuivants. Bout-dehors réparé après un joli exercice de funambulisme, le skipper belge n’avait plus qu’une idée en tête : se rapprocher de la route directe. "Je commence à être dans du portant. J’avance vers l’orthodromie et je vais faire une aile de mouette.”

Vendredi soir, Gilles Buekenhout pouvait s’engager sur l’autoroute du sud bien calé sur sa route en menant grand train devant Roland Jourdain et Loïc Escoffier. Et Roland Jourdain justement de déclarer : « C’est notre plus beau cadeau : être dans le match avec des idées neuves et du vieux matériel ! Les prochains jours vont voir nos camarades réduire l’écart, le vent revenant de l’arrière. Mais quel que soit le résultat, nous avons déjà gagné une belle partie. » Notre compatriote, engagé sur quatrième Route du Rhum, savourait à la vacation son bateau sur la route des alizés. « Me voilà calé, direction la Guadeloupe. Encore 1400 milles sur quasiment un seul bord ! Le temps est idéal. J'ai été accompagné par un trio de jolis oiseaux avec une très fine et longue queue blanche, qui poussaient des cris comme s'ils voulaient dire quelque chose... Je commence à sortir de mode survie-résistance comme disait Halvard Mabire sur GDD (4e), en mode glisse " facile. J'ai pu faire sécher quelques histoires mais tout contient du sel donc ça reste poisseux. »

Des propos rassurants et encourageants du skipper belge avant une arrivée prévue dans cinq, six jours en Guadeloupe...