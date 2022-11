De 17e à 5e : nouvelle folle remontée de Bart Aernouts sur Ironman !

Six mois, presque jour pour jour, après sa 10e place à Lanzarote, Bart Aernouts était de retour sur Ironman ce dimanche, en Arizona. S’il n’y est pas (encore) remonté sur le podium, qui lui échappe depuis Hawaï 2018 (2e), l’Anversois y a retrouvé le sourire après avoir terminé cinquième, en 8h03’24. À 38 ans, Bart s’est ainsi (en partie) rassuré en vue de la saison prochaine, où son objectif sera de se qualifier pour Hawaï et y prester au plus haut niveau.

Sorti de l’eau en 17e position, à 8’47 du Britannique Andrew Horsfall qui a nagé les 3,8 km en 47’16 et ainsi précédé l’Américain Ben Kanute, Bart Aernouts était déjà assez loin des principaux favoris (le Danois Kristian Hogenhaug, l’Américain Matthew Hanson et le Britannique Joe Skipper) et du rookie américain Ben Kanute au moment de monter sur son vélo. Mais, rapidement, l’Anversois entreprit sa remontée habituelle.

Pointé en 13e position au km 90, Bart accusait encore un sérieux retard (13’03) sur le trio de tête Hogenhaug-Skipper-Kanute alors que Hanson pointait, lui, au septième rang, à 7’00 pile. Et s’il perdait encore du temps sur les meilleurs rouleurs au terme des 180 km à vélo, notre compatriote entrait dans le Top 10 (9e) avant le marathon, traditionnellement son point fort. De fait, Aernouts y signa le deuxième chrono de tous les concurrents, en 2h44’20.

À l’avant, la victoire est revenue à l’impressionnant Joe Skipper, en 7h45’59, devant Matt Hanson et Ben Kanute, Kristian Hogenhaug ayant lâché du lest à pied pour franchir la ligne d’arrivée en quatrième position. Pour espérer rivaliser avec cette génération, Bart Aernouts devra incontestablement encore mieux limiter la casse en natation et, surtout, être capable de pousser à vélo pour se retrouver dans le groupe de tête.

Pieter Heemeryck abandonne à Cozumel…

Cozumel ne réussit décidément pas à Pieter Heemeryck ! Après 2019 et 2021, le Brabançon de 32 ans y a encore été contraint à l’abandon… Et pourtant, à la lutte avec le Danois Magnus Ditlev, Pieter semblait bien parti pour signer une perf.

Sorti de l’eau en 3e position, derrière l’autre Belge, Pareyn, et le Brésilien Igor Amorelli, Heemeryck a démarré les 180 km à vélo à la 5e place, dans la roue de Rudy Von Berg. Mais c’est l’autre Brésilien, Felipe Santos, qui prit la tête dès le km 40 alors que Magnus Ditlev, dossard n°1, reprenait deux minutes aux leaders pour revenir dans le coup. Au km 55, Ditlev pointait ainsi en 10e position, à une vingtaine de secondes de Santos, précédant Heemeryck.

Le géant danois (1,95 m pour 79 kg !) posa sa machine avec 1’56 d’avance sur Pieter Heemeryck et 4’38 sur Rudy Von Berg. Mais, après 7 km du marathon, notre compatriote était revenu à 1’25 de Ditlev avant de… disparaître des écrans-radars ! Abandon, donc, pour lui, ce qui permit à Magnus Ditlev de s’imposer en 7h50’41, devant le Suisse Jan Van Berkel et le Brésilien Fernando Toldi.

À noter, toujours dans le clan belge, l’excellente sixième place de… Pamphiel Pareyn, en 7h58’59 !