Gilles Buekenhout et son trimaran Jess ont chaviré mercredi soir. La victoire lui tendait les bras sur la Route du Rhum

Mercredi soir, en début de soirée, la direction de course de la 12e édition de la Route du Rhum – Destination Guadeloupe a reçu un message du Cross Antilles (NdlR : organisme gouvernemental basé à Fort-de-France en Martinique) l’informant que notre compatriote Gilles Buekenhout sur son trimaran Jess avait déclenché sa balise de détresse. Ce dernier a ensuite contacté la direction de course pour confirmer qu'il avait chaviré à 225 milles nautiques de la Tête à l’Anglais au nord de la Guadeloupe, lieu de passage au nord de Guadeloupe avant la descente très appréhendée de l’île et la remontée vers Pointe-à-Pitre. Le skipper belge est à bord de son trimaran et n’est pas blessé. L’équipe technique de Jess, qui a échangé avec Gilles Buekenhout au téléphone, a ensuite confirmé à la direction de course que le skipper, qui menait la course depuis la sortie du golfe de Gascogne, allait bien. Son Iridium de secours fonctionne. Deux cargos ont été déroutés par le Cross Antilles Guyane. Deux skippers français, Loïc Escoffier sur Lodigroup et Roland Jourdain sur We Explore s’étaient aussi déroutés pour porter secours au skipper Belge. En milieu de nuit, nous ne possédons pas plus d’informations sur les raisons du chavirage du trimaran du skipper belge.

Les secours n'ont pas tardé pour récupérer Gilles Buekenhout sain et sauf

On apprenait vers 2 heures du matin que Gilles Buekenhout avait été récupéré à bord du cargo Chem Patriot et était en bonne santé. Le cargo avait été dérouté par le Cross Antilles sur la zone du chavirage. Alors que le cargo devait initialement faire route vers Rotterdam, le commandant de bord s'est proposé de ramener Gilles Buekenhout en Guadeloupe. OC Sport Pen Duick, organisateur de la Route du Rhum ainsi que la direction de course ont alors remercié chaleureusement le commandant du Cargo et son équipage, le Cross Antilles pour son efficacité ainsi que skippers Loïc Escoffier et Roland Jourdain.

Il y a deux jours à peine, Gilles Buekenhout était passé sous la barre des 1000 milles de l'arrivée de la Route du Rhum à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. D’aucuns, et nous en faisions partie, espérions fermement aux chances de victoire du Bruxellois de 60 ans, qui sauf avarie, aurait dû pouvoir conserver son leadership jusqu'au terme de la Transat en solitaire. Mais le marin restait malgré tout prudent malgré l’avantage qu’il possédait sur ses deux plus proches poursuivants au classement de la catégorie.

Le skipper belge, architecte de profession, basé à Lorient depuis le milieu des années 90' déclarait encore mardi matin à la vacation : "J'ai perdu un peu par rapport à mes petits camarades qui sont un peu plus à l'est, mais j'essaie de me recaler pour naviguer le mieux possible. On a passé les deux tiers de la course. On se retrouve dans des alizés un peu disparates par moments, avec parfois 9 nœuds de vent, parfois 18. C'est très aléatoire, mais je n'ai pas eu encore de gros grains avec des averses."

Gilles Buekenhout pouvait légitimement espérer devenir le premier Belge à monter sur le podium de la Route du Rhum. "J'ai hâte d'arriver pour voir ma famille qui m'attend et vivre la course de l'autre côté de la lorgnette, comme on dit", a ajouté le skipper belge sur ses réseaux sociaux. "Depuis le départ (NdlR : de Saint-Malo le 9 novembre), je n'ai vu que trois cargos, et peu d'âme qui vive. Quelques poissons volants, un calamar puant et quelques oiseaux. Le désert d'eau. Les émotions sont là et seront à l'arrivée. Mais prudence, il y a encore du chemin avec son lot de bidouilles à réparer. Au fait y a-t-il déjà eu un Belge sur un podium de la Route du Rhum ? La réponse est non ! On y croit, on ne lâche rien." Cruel destin pour le skipper belge qui rejoint la longue liste des abandons sur l’ensemble des éditions de la Route du Rhum depuis près de cinq décennies. Quelques jours après le départ, malade, Jonas Gerckens sur son Volvo en Class40 avait déjà dû jeter l’éponge… Mais pour les deux marins et leurs familles respectives, le principal, évidemment, c’est d’être en vie !