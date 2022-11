78 sportifs de haut niveau sous contrat en Fédération Wallonie-Bruxelles, où Ismaël Debjani garde un mi-temps

La Ministre des sports Valérie Glatigny vient d’avaliser la sélection établie, "sur base de critères objectifs", par son administration. En 2023, la Fédération Wallonie-Bruxelles comptera donc 78 sportifs de haut niveau, soit une augmentation de 12 par rapport à l’année précédente. Parmi eux, on dénombre un total de 34 femmes (6 de plus qu’en 2022) et 5 sportifs issus du handisport (1 de plus). Ces 78 athlètes bénéficieront d’un contrat d’un an, renouvelable.

On notera que les sportifs suivants ont perdu leur contrat : Claire Orcel et Soufiane Bouchikhi (athlétisme), Lianne Tan (badminton), Amandine Verstappen (motocyclisme), Si Mohamed Ketbi et Indra Craen (taekwondo).

* 43 contrats de sportif de haut niveau (ex-Rosetta)

Elise Vanderelst (athlétisme)

Delphine Nkansa (athlétisme) - mi-temps

Lucas El Raghibi (breakdance) - mi-temps

Léo Montulet (canoé-kayak)

Emeline Detilleux (cyclisme/VTT) - mi-temps

Pierre de Froidmont (cyclisme/VTT)

Martin Maes (cyclisme/descente) - mi-temps

Thibaut Bernard (cyclisme)

Simon Lorenzi (escalade) - mi-temps

Chloé Caulier (escalade)

Lucie Breyne (hockey) - mi-temps

Charlotte Englebert (hockey) - mi-temps

Emma Pruvez (hockey) - mi-temps

Alexia T’Sterstevens (hockey) - mi-temps

William Ghislain (hockey) - mi-temps

Licaï Pourtois (jiu-jitsu)

Sophie Berger (judo) - mi-temps

Gabriella Willems (judo)

Malik Umayev (judo)

Quentin Mahauden (karaté)

Lucas Costa (karaté) - mi-temps

Ayub Musaev (lutte)

Ibrahim Tabaev (lutte) - mi-temps

Valentine Dumont (natation)

Florine Gaspard (natation) - mi-temps

Alisée Pisane (natation) - mi-temps

Logan Vanhuys (natation) - mi-temps

Maxime Hordies (para-cyclisme) - mi-temps

Wim De Paepe (para-triathlon) - mi-temps

Margaux Stevins (rugby) - mi-temps

Emilie Musch (rugby) - mi-temps

Margaux Lalli (rugby) - mi-temps

Cécile Blondiau (rugby) - mi-temps

Manon Nairac (rugby) - mi-temps

Matthieu Noirhomme (savate) - mi-temps

Armand Marchant (ski)

Maximilien Drion du Chapois (ski-apinisme)

Sarah Chaari (taekwondo) - mi-temps

Adrien Rassenfosse (tennis de table) - mi-temps

Maurine Ricourt (triathlon) - mi-temps

Christophe De Keyser (triathlon) - mi-temps

Arnaud Dely (triathlon/duathlon)

Sophie Faguet (voile) - mi-temps

* 22 contrats APE

Nafissatou Thiam (athlétisme)

Eliott Crestan (athlétisme)

Ismaël Debjani (athlétisme) - mi-temps

Koen Naert (athlétisme)

Robin Vanderbemden (athlétisme)

Naomi Van den Broeck (athlétisme) - mi-temps

Julien Watrin (athlétisme)

Anne Zagré (athlétisme)

Michèle George (para-dressage)

Joachim Gérard (para-tennis)

Maxime Gentges (gymnastique)

John-John Dohmen (hockey)

Charline Van Snick (judo)

Sami Chouchi (judo)

Jorre Verstraeten (judo)

Antoine Magain (motocyclisme) - mi-temps

Florent Claude (ski-biathlon)

Lotte Lie (ski-biathlon) - mi-temps

Jaouad Achab (taekwondo)

Raeleh Asemani (taekwondo)

Alexandra Tondeur (triathlon)

Jonas Gerckens (voile)

* 13 contrats ACS

Cynthia Bolingo (athlétisme)

Claire Michel (triathlon)

Tanguy Cosyns (hockey) - mi-temps

Tom Boon (hockey) - mi-temps

Victor Wegnez (hockey)

Wannes Van Laer (voile)

Klison Mapreni (goalball)

Anna Van Bellinghen (haltérophilie) - mi-temps

Badr Achab (taekwondo)

Nicolas Collin (escalade) - mi-temps

Justine Rasir (hockey) - mi-temps

Walid Deghali (karaté) - mi-temps

Youness Oualad Haj Amar (karaté) - mi-temps