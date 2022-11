Triathlon : victime de son succès, l’Ironman d’Hawaï menacé ?

Aucune décision n’a encore été prise, mais la rumeur enfle dans le monde du triathlon longues distances ! Alors que le plus haut volcan du monde, le Mauna Loa, est entré en éruption après 38 ans de silence (la dernière remonte à 1984 et a duré 22 jours !), une autre menace plane sur Hawaï et son Ironman.

Plusieurs magazines spécialisés émettent, en effet, l’idée que le Mondial, organisé sur Big Island depuis 1978, va déménager. En tout cas, une année sur deux. Explication… Rêve de tout triathlète digne de ce nom, l’Ironman d’Hawaï a attiré de plus en plus de monde lors de ces dernières années, au point d’arriver à saturation. En raison de la crise sanitaire, les éditions 2020 et 2021 ont été l’une annulée, l’autre déplacée, à St George (USA). Et celle de cette année s’est tenue sur deux jours avec les femmes, le jeudi et les hommes, le samedi.

Cette option a été fortement critiquée par les habitants, empêchés de circuler pendant ces deux longues journées. À tel point que les organisateurs envisageraient (le conditionnel est encore de mise…) une solution hybride : les hommes disputeraient leur épreuve à Kona une année sur deux, l’autre à Nice ou, en tout cas, en Europe. Et vice-versa pour les femmes !

Le maire de Kona, Mitch Roth, a reçu beaucoup de critiques de la part des insulaires et a annoncé une évaluation avec la société Ironman de l’édition historique, remportée par le Norvégien Gustav Iden et l’Américaine Chelsea Sodaro. Mais certains ont donc déjà entendu dire qu’en 2023, le Mondial aurait lieu le 10 septembre, à Nice, pour les hommes et le 14 octobre, à Kona, pour les femmes.

L’Ironman de Nice, dont Frederik Van Lierde détient le record de victoires (cinq), aurait toujours bien lieu le 25 juin. Mais il va de soi que la date du 10 septembre ne serait pas sans poser problème à d’autres épreuves déjà programmées, dont la première édition du demi-Ironman à… Knokke-Heist, le 17 !

Affaire à suivre…