Natation : Alisée Pisane déclare forfait pour les championnats du monde en petit bassin

"Je suis blessée à l’épaule et j’ai dû décliner ma sélection", nous indique la spécialiste du 800m et du 1500m libre, qui s’entraîne en France sous les ordres de Philippe Lucas. "Je suis en rééducation au CHU de Liège pour trois ou quatre semaines. Je vais me soigner et revenir au mieux dans l’optique des championnats du monde en grand bain au mois de juillet."