Championne d’Europe et du monde juniors en -55 kg, la jeune Gantoise (20 ans) est redescendue en -49 kg et a donc dû perdre six kilos pour s’aligner dans la catégorie olympique, ce que ne sont pas les -55 kg !

Pour y parvenir, Nina a suivi un régime, doublé de séances de sauna, le tout sous la surveillance de ses entraîneurs, Tom Goegebuer et Bieke Vandenabeele qui l’accompagnent dans la capitale colombienne.

Ce n’est pas la première fois que la prodige belge descend ainsi de poids. L’an dernier, à Tokyo, elle s’était déjà alignée en -49 kg, se classant d’ailleurs à une superbe cinquième place.

Objectif de ce Mondial ? “Réussir mieux encore !” lance-t-elle. Mais elle n’a pas échappé aux remarques de certains jugeant sa perte de poids importante pour une jeune femme de son âge… Ce à quoi Bieke Vandenabeele a répondu que cette option “régime + sauna” était exceptionnelle et un choix mûrement réfléchi en vue de Paris 2024.

Nina n’a d’ailleurs pas encore officiellement décidé dans quelle catégorie elle s’alignerait aux JO, sachant que ce sera -49 ou -59 kg. En attendant, une place dans le top 10 mondial lui assurera sa qualification.

Septième à l’Euro, Manon Angonese (29 ans) espère bien figurer à Bogota, également avec dans la perspective olympique. Mais, si Nina Sterckx se présente avec le troisième meilleur total (205 kg) sur 37 engagées, la Gaumaise pointe, elle, au 25e rang (sur 35), avec 215 kg.