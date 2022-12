Ski alpin : Armand Marchant a préparé sa nouvelle saison avec Petra Vlhova et Henrik Kristoffersen

Armand Marchant va faire sa rentrée en Coupe du monde de ski alpin ce dimanche avec le slalom de Val d'Isère en France. Au terme d'une préparation de six mois, le skieur de Thimister se sent prêt à lancer sa saison sur les pentes de la face de Bellevarde. "Cela fait plus de six mois que je me prépare pour cette rentrée", a confié Marchant lors d'un point presse mardi. "J'ai fait plusieurs stages en Suisse, dont un avec Petra Vlhova (championne olympique du slalom, ndlr.) à Saas Fee. C'était très agréable d'échanger avec elle et de voir comment elle s'entraîne. Nous avons eu la chance d'avoir de bonnes conditions malgré le manque de neige."