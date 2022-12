Associé au… Japonais Hayate Suzuki, le Belge a commencé par une victoire 3-1 (11-9, 11-9, 8-11, 11-9) sur la paire composée du Tchèque Belik et du Brésilien Iizuka. Puis, en quarts de finale, le duo belgo-japonais a battu 3-1 (10-12, 11-7, 11-5, 11-3) l’Italien Puppo associé au Tchèque Stalzer. Rassenfosse et Suzuki affronteront en demi-finales, vendredi, les Français Lebrun et Poret.

En attendant, Adrien disputera son premier tour en simple, ce jeudi (15 h), face à l’Égyptien Gamal. Membre de notre équipe nationale seniors, Adrien Rassenfosse a déjà participé en seniors à l'Euro mi-août, à Munich, et au Mondial début octobre, à Chengdu. Et il a réussi d'excellents résultats attirant l’attention de la cellule Sport de haut niveau à l’Adeps qui lui a offert un contrat, à mi-temps, pour 2023.

Côté féminin, Sara Devos affrontera, elle, la Taïwanaise Chen.