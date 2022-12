Taekwondo : les trois Belges éliminés d’emblée en finale du Grand Prix !

La finale du Grand Prix, disputée à Riyad et réservée aux seize meilleurs mondiaux des huit catégories olympiques, n’a vraiment pas souri aux Belges. Nos trois représentants (Jaouad Achab, Raheleh Asemani et Sarah Chaari) ont, en effet, été éliminés d’emblée ! Et ce, au terme de combats aussi acharnés qu’indécis…