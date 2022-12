Mondiaux en petit bassin : Valentine Dumont éliminée en séries sur 100m libre, Florine Gaspard passe tout près de la qualification en 100m brasse

Au lendemain de son élimination sur 400m libre, Valentine Dumont enchaînait avec l’épreuve du 100m libre, aux championnats du monde en petit bassin de Melbourne. Et s’il y a eu du mieux, la Namuroise a malheureusement connu le même sort avec une élimination dès les séries. Placée à la ligne d’eau n°8 dans la huitième des neuf séries, la nageuse de 22 ans est demeurée à quatre dixièmes de son record de Belgique (53.36, en 2019) avec un chrono de 53.77. Or la 16e et dernière qualifiée est passée en demi-finales en 53.32. Dommage car une qualification ne semblait vraiment pas hors d’atteinte pour Valentine qui termine 21e des 63 engagées. Et tâchera donc de sauver ses championnats avec le 200m libre dimanche...