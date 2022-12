Boxe : Femke Hermans crée l'exploit au Canada et remporte le titre mondial IBO des super-welters

Notre compatriote a dominé tout le combat. ©D.R.

Parfaitement préparée pour ce rendez-vous, bien encadrée par le Team du BC Bufi, Femke Hermans a puisé dans son expérience la recette pour faire tomber une adversaire beaucoup plus grande et qui comptabilisait jusqu’ici cinq victoires avant la limite. Spencer, qui avait remporté dernièrement des titres WBA International et WBC Silver, n’a, quant à elle, jamais justifié sa réputation de puncheuse durant ce combat à sens unique.

Rappelons que Femke Hermans a déjà remporté dans le passé le titre WBO des super-moyens (2018), déjà en terres étrangères, ainsi que le titre européen des poids moyens (2020). Et ce 14e succès en 18 combats (4 défaites face à des boxeuses du top, dont une décision partagée), qu’elle a accueilli avec beaucoup d’émotion, la replace complètement sur l’échiquier mondial.