Mondiaux en petit bassin : Florine Gaspard confirme sa 11e place mondiale en 50m brasse

Quelques heures plus tard, les deux jeunes femmes se retrouvaient donc sur le plot de départ dans la deuxième série, Florine à la ligne d’eau n°2 et Fleur à la n°8. Malheureusement, derrière la Lituanienne Ruta Meilutyte qui a créé l’exploit en signant un nouveau record du monde en 28.37, aucune de nos deux représentantes n’a pu se qualifier pour la finale. Avec un chrono de 29.98, moins bon qu’en séries, Florine Gaspard peut sans doute entretenir quelques regrets même si elle confirme avec sa 11e place mondiale le résultat atteint l’an dernier à Abou Dhabi. Créditée d’un temps de 30.29 et 16e de ces demi-finales, Fleur Vermeiren semble, elle, à sa place.

Ce dimanche, Valentine Dumont conclura les Mondiaux des Belges lors du 200m libre. La Namuroise avait été éliminée dès les séries du 100m et du 400m libre.