Championnats du monde de natation: nos brasseuses étaient à leur niveau

Au contraire de Florine Gaspard et Fleur Vermeiren, Valentine Dumont n’a pas franchi le moindre tour en Australie.

Trois records du monde, le premier en 100m papillon chez les femmes (par Maggie MacNeil, 54.05) et les deux autres en relais 4x100m 4 nages (par les États-Unis chez les femmes et par l’Australie… et les États-Unis chez les hommes), ont marqué la dernière journée de compétition, ce dimanche, à Melbourne, lors des championnats du monde en petit bassin. Côté belge, Valentine Dumont...