Le karaté francophone en plein boom

Luca et Walid ont, en effet, décroché une médaille à l’Euro fin mai, en Turquie. L’argent pour le Liégeois en +84 kg et le bronze pour le Bruxellois en -84 kg. Mais ils ont un point commun, celui d’être montés sur la troisième marche du podium en septembre 2021, au Caire. Une sorte de déclic pour ces deux karatékas talentueux, respectivement âgés de 25 et 23 ans. En matière de talent, le troisième n’est pas mal non plus… À 21 ans, Youness Oualad est monté sur tous les podiums européens en catégories d’âge : 3e en cadets, 2e en juniors, 2e en espoirs.

“J’ai présenté et défendu le dossier de Youness en disant que c’était le moment ou jamais de l’aider et les représentants du service Sport de haut niveau de l’Adeps ont été convaincus. J’en suis bien entendu très heureux, d’autant que ces quatre-là sont tout le temps ensemble, à l’entraînement comme en compétition. C’eût été triste que l’un d’eux n’obtienne pas ce contrat qui les mettra dans des conditions optimales pour répondre présents dans leurs futures échéances. Cette promotion, ils ne la ressentent pas comme une pression, mais comme une motivation. Et je suis sûr qu’ils en seront dignes !” confie Olivier Mahauden, actuel directeur technique de la FFKAMA.

Les Jeux… européens

Privés de Jeux olympiques par les organisateurs de Paris 2024, nos karatékas n’ont jamais baissé les bras et se préparent déjà en vue des Jeux européens l’an prochain, à Cracovie, pour lesquels existe un ranking spécial. Et là, surprise, on les découvre bien placés ! En -75 kg, Quentin Mahauden est n°1 ; en +84 kg, Luca Costa, n°6 ; en -84 kg, Walid Deghali, n°14 ; en -67 kg, Youness Oualad, n°15.

“La procédure de qualification est compliquée. Il y aura huit combattants par catégorie : les trois premiers de l’Euro 2023, en mars, les trois premiers au ranking, un représentant du pays organisateur et… un repêché. Tout est donc ouvert !”

En attendant, Olivier Mahauden apprécie les efforts mis en place par l’Adeps, à la fois au niveau financier et sur le plan des infrastructures. Le karaté a, en effet, élu domicile au centre sportif de Loverval. En tout cas, pour la partie sportive car l’administration se trouve encore au siège social, à Namur.

“Notre plan-programme sera réévalué à la hausse, ce qui nous permettra d’engager une deuxième secrétaire, à mi-temps. Elle sera très utile car si le haut niveau est la vitrine de notre sport, nous avons enregistré une forte augmentation des pratiquants, surtout chez les jeunes. Avant la crise sanitaire, nous tournions autour de 5.000. Pendant, nous sommes descendus à 4.000. Et maintenant, nous sommes 6.500 ! Preuve d’un bel engouement…”

Le DT s’est également entouré de deux nouveaux entraîneurs expérimentés, Soufiane Sankhon et Salah Mesnaoui, qui accompagneront nos élites lors de camps d’entraînement mensuels, avec les espoirs, mais aussi à l’étranger comme en Jordanie.

“Nous comptons également trois arbitres internationaux et nous voulons en former un ou deux autres, sachant qu’il faut dix ans pour arriver au sommet. Bref, nous ne manquons pas de projets !” conclut Olivier Mahauden, lui-même employé à mi-temps par la Fédé.